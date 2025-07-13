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Две трети чешских автобазаров уличили в нарушениях: инспекция выявила массовое введение покупателей в заблуждение

Новости и статьи
13 июля 2025
11:30
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Чешская торговая инспекция (Česká obchodní inspekce, ČOI) опубликовала результаты контрольной кампании, проведенной в 2024 году. Проверки затронули рынок продажи подержанных автомобилей — и итоги оказались неутешительными. Нарушения были выявлены в двух третях проверенных автобазаров. Об этом сообщил официальный представитель инспекции Франтишек Котрба.
С августа по конец октября 2024 года инспекторы провели 37 контрольных проверок. В 25 случаях были зафиксированы различные нарушения законодательства, касающиеся защиты прав потребителей.


Наиболее серьезным из них стало предоставление недостоверной информации о техническом состоянии или истории автомобилей. Подобные случаи зафиксированы в восьми проверках. Еще в шести случаях продавцы скрывали от клиентов важную информацию о транспортных средствах, а в четырех — сообщали ее путано, неясно или двусмысленно.


В ряде ситуаций негативные сведения о неисправностях автомобилей всплывали лишь на этапе подписания договора купли-продажи или в приложениях к нему, тогда как на всех предыдущих стадиях сделки эта информация умышленно замалчивалась.


«В одном из случаев потребитель рисковал приобрести не полноценное транспортное средство, а по сути комплект непригодных к эксплуатации запасных частей», — отметил Котрба.


Проблемы также были выявлены в оформлении сервисных книжек. Несмотря на то, что автомобили рекламировались как оснащенные полной сервисной документацией, на деле в книжках отсутствовали полные записи о проведенном обслуживании.


Чешская торговая инспекция напомнила, что подобные действия нарушают Закон о защите прав потребителей (Zákon o ochraně spotřebitele) и вводят граждан в заблуждение при покупке техники на вторичном рынке.


Напомним, что рынок подержанных автомобилей в Чехии стабильно пользуется высоким спросом. В последние годы автомобили с пробегом остаются доступной альтернативой новым машинам на фоне роста цен и ограниченного предложения. Инспекция регулярно проводит проверки автобазаров, особенно в период с конца лета до осени — традиционно активный сезон продаж.


По итогам прошлогодней кампании Чешская торговая инспекция продолжает предупреждать покупателей: перед подписанием договора необходимо тщательно проверять техническую документацию, историю автомобиля и условия сделки. В случае сомнений ведомство рекомендует обращаться за консультацией в ČOI или независимую экспертную организацию.
Автомобили Чехия
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