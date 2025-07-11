Он бежал из Украины от войны, чтобы нападать и грабить в Чехии
11 июля 2025
08:00
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За два года временного убежища в Чешской Республике Василий Коваленко успел совершить несколько правонарушений и был приговорен к условному сроку за грабеж. Во вторник 42-летний украинец снова оказался на скамье подсудимых. По версии прокуратуры, он напал на двух человек и ограбил их.
Коваленко бежал в Чехию в 2023 году. Он получил вид на жительство на основании визы беженца, срок действия которой истек в марте этого года. Далее проживал в окрестностях Хеба, не устраивался на работу и начал добывать деньги на проживание мелкими кражами, которые впоследствии переросли в насилие.
Первое наказание он получил в июле прошлого года за нападение на случайного прохожего, которого избил и ограбил на 3 500 крон. Сейчас он предстал перед судом за два преступления, совершенных в феврале и марте этого года. В первом случае он повалил в кювет подвыпившего 33-летнего мужчину и отобрал у него мобильный телефон и смарт-часы. Месяц спустя из-за денег он напал на пенсионера.
В суде Коваленко сознался только в насилии в отношении пожилого человека, а ограбление молодого мужчины отрицал. Он утверждал, что вещи потерпевшего ему продал какой-то неизвестный украинец. «Я купил эти вещи за 500 крон. Мне это показалось подозрительным, поэтому я сначала закопал их в лесу. Через некоторое время я вернулся за ними и продал», — заявил обвиняемый.
Основное судебное разбирательство будет продолжено допросом других свидетелей. Однако суд еще должен был решить, оставить ли Коваленко под стражей или освободить его. В конце концов он пришел к выводу, что освобождение обвиняемого не представляется возможным.
«Ему грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Учитывая рецидив, в случае признания его виновным ему грозит наказание с большим сроком. С истечением срока временной защиты существует риск, что он может вернуться в Украину», — пояснил председатель суда Ян Полак.
По мнению судьи, также есть опасность, что Коваленко может продолжить совершать преступления. «У него нет работы и постоянного места жительства. Кроме того, он склонен к совершению особо тяжких преступлений», — добавил Полак.
Из материалов дела также следует, что обвиняемый провел в своей стране несколько лет в тюрьме за наркотики. По его словам, в Украине у него есть жена и двое детей.
Первое наказание он получил в июле прошлого года за нападение на случайного прохожего, которого избил и ограбил на 3 500 крон. Сейчас он предстал перед судом за два преступления, совершенных в феврале и марте этого года. В первом случае он повалил в кювет подвыпившего 33-летнего мужчину и отобрал у него мобильный телефон и смарт-часы. Месяц спустя из-за денег он напал на пенсионера.
В суде Коваленко сознался только в насилии в отношении пожилого человека, а ограбление молодого мужчины отрицал. Он утверждал, что вещи потерпевшего ему продал какой-то неизвестный украинец. «Я купил эти вещи за 500 крон. Мне это показалось подозрительным, поэтому я сначала закопал их в лесу. Через некоторое время я вернулся за ними и продал», — заявил обвиняемый.
Основное судебное разбирательство будет продолжено допросом других свидетелей. Однако суд еще должен был решить, оставить ли Коваленко под стражей или освободить его. В конце концов он пришел к выводу, что освобождение обвиняемого не представляется возможным.
«Ему грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Учитывая рецидив, в случае признания его виновным ему грозит наказание с большим сроком. С истечением срока временной защиты существует риск, что он может вернуться в Украину», — пояснил председатель суда Ян Полак.
По мнению судьи, также есть опасность, что Коваленко может продолжить совершать преступления. «У него нет работы и постоянного места жительства. Кроме того, он склонен к совершению особо тяжких преступлений», — добавил Полак.
Из материалов дела также следует, что обвиняемый провел в своей стране несколько лет в тюрьме за наркотики. По его словам, в Украине у него есть жена и двое детей.
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