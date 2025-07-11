Он бежал из Украины от войны, чтобы нападать и грабить в Чехии

Новости и статьи 11 июля 2025 08:00 270

За два года временного убежища в Чешской Республике Василий Коваленко успел совершить несколько правонарушений и был приговорен к условному сроку за грабеж. Во вторник 42-летний украинец снова оказался на скамье подсудимых. По версии прокуратуры, он напал на двух человек и ограбил их.