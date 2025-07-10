В аэропорту Праги задержали россиянина, который вел себя странно
10 июля 2025
16:30
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На этой неделе полиция в аэропорту Праги задержала россиянина, который вел себя подозрительно. Мужчина пытался скрыться от правосудия в Германии, где на него был выдан ордер на арест в связи с наркобизнесом. В Европе он находился нелегально более десяти лет.
Мужчина попал в поле зрения полиции в аэропорту имени Вацлава Гавла в Праге во вторник. Он вел себя подозрительно и при попытке покинуть страну предъявил запасной российский документ, который посольство выдает в случае утери документа. Россиянин хотел улететь в Узбекистан.
Благодаря опыту в профайлинге, полицейские обратили на него внимание еще до того, как он подошел к стойке пограничного контроля. В его документах не оказалось никакой визы, дающей право на пребывание в ЕС.
Полицейские приступили к проверке личности с помощью отпечатков пальцев в Шенгенской информационной системе. Мужчина представился под другим именем, чем то, под которым были найдены совпадающие отпечатки пальцев в SIS, и кроме того, выяснилось, что в Германии на владельца отпечатков пальцев был выдан европейский ордер на арест за преступления, связанные с наркотиками, с наказанием в виде 15 лет лишения свободы.
Также выяснилось, что россиянин находится в Европе нелегально более десяти лет. После задержания и досмотра у него были найдены документы, свидетельствующие о том, что мужчина официально сменил имя, чтобы скрыть криминальное прошлое. Однако ни одно из них не совпадало с записью в системе.
Только благодаря отпечаткам пальцев в SIS сотрудникам инспекции полиции по делам иностранцев в пражском аэропорту удалось установить настоящую личность мужчины и задержать его. В настоящее время он находится в предварительном заключении и в течение нескольких недель будет передан в Германию.
Благодаря опыту в профайлинге, полицейские обратили на него внимание еще до того, как он подошел к стойке пограничного контроля. В его документах не оказалось никакой визы, дающей право на пребывание в ЕС.
Полицейские приступили к проверке личности с помощью отпечатков пальцев в Шенгенской информационной системе. Мужчина представился под другим именем, чем то, под которым были найдены совпадающие отпечатки пальцев в SIS, и кроме того, выяснилось, что в Германии на владельца отпечатков пальцев был выдан европейский ордер на арест за преступления, связанные с наркотиками, с наказанием в виде 15 лет лишения свободы.
Также выяснилось, что россиянин находится в Европе нелегально более десяти лет. После задержания и досмотра у него были найдены документы, свидетельствующие о том, что мужчина официально сменил имя, чтобы скрыть криминальное прошлое. Однако ни одно из них не совпадало с записью в системе.
Только благодаря отпечаткам пальцев в SIS сотрудникам инспекции полиции по делам иностранцев в пражском аэропорту удалось установить настоящую личность мужчины и задержать его. В настоящее время он находится в предварительном заключении и в течение нескольких недель будет передан в Германию.
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