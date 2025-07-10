В аэропорту Праги задержали россиянина, который вел себя странно

Новости и статьи 10 июля 2025 16:30 104

На этой неделе полиция в аэропорту Праги задержала россиянина, который вел себя подозрительно. Мужчина пытался скрыться от правосудия в Германии, где на него был выдан ордер на арест в связи с наркобизнесом. В Европе он находился нелегально более десяти лет.