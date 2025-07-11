Хакеры атаковали Министерство внутренних дел Чехии
11 июля 2025
09:30
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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) сообщил, что зафиксирована хакерская атака на системы Министерства внутренних дел. Речь не идет о вымогательстве выкупа за похищенные данные (ransomware). По словам Ракушана, выборы не находятся под угрозой, эти систем защищены. Он не исключил участие иностранных держав и проинформировал об этом премьер-министра Петра Фиалу (ODS). По его словам, атака была довольно серьезной.
Ракушан заверил, что утечки секретной информации или личных данных граждан Чехии не произошло. Система, подвергшаяся нападению, была отключена. «Данный случай никоим образом не касается ИТ-системы полиции, пожарной службы или ключевых государственных реестров», — заявил Ракушан.
Министр в качестве возможного варианта указал на причастность иностранной державы, в том числе потому, что речь не шла о вымогательстве, когда злоумышленник требовал выкуп. «Одним из возможных вариантов является участие иностранных спецслужб», — заявил Ракушан.
Министр не стал говорить, когда именно произошла атака и какая конкретно система была атакована. По словам Ракушана, атака была довольно серьезной, но у него нет информации о какой-либо утечке данных.
Министр в качестве возможного варианта указал на причастность иностранной державы, в том числе потому, что речь не шла о вымогательстве, когда злоумышленник требовал выкуп. «Одним из возможных вариантов является участие иностранных спецслужб», — заявил Ракушан.
Министр не стал говорить, когда именно произошла атака и какая конкретно система была атакована. По словам Ракушана, атака была довольно серьезной, но у него нет информации о какой-либо утечке данных.
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