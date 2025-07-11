ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Хакеры атаковали Министерство внутренних дел Чехии

Новости 420on
11 июля 2025
09:30
953
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) сообщил, что зафиксирована хакерская атака на системы Министерства внутренних дел. Речь не идет о вымогательстве выкупа за похищенные данные (ransomware). По словам Ракушана, выборы не находятся под угрозой, эти систем защищены. Он не исключил участие иностранных держав и проинформировал об этом премьер-министра Петра Фиалу (ODS). По его словам, атака была довольно серьезной.
Ракушан заверил, что утечки секретной информации или личных данных граждан Чехии не произошло. Система, подвергшаяся нападению, была отключена. «Данный случай никоим образом не касается ИТ-системы полиции, пожарной службы или ключевых государственных реестров», — заявил Ракушан.

Министр в качестве возможного варианта указал на причастность иностранной державы, в том числе потому, что речь не шла о вымогательстве, когда злоумышленник требовал выкуп. «Одним из возможных вариантов является участие иностранных спецслужб», — заявил Ракушан.

Министр не стал говорить, когда именно произошла атака и какая конкретно система была атакована. По словам Ракушана, атака была довольно серьезной, но у него нет информации о какой-либо утечке данных.
Министерство внутренних дел киберпреступность Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
11 ИЮЛЯ 2025
473
ПОЛИТИКА
ФИАЛА: КОАЛИЦИЯ СТРАН, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УКРАИНУ, ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ РОССИЮ СЕСТЬ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
10:30
11 ИЮЛЯ 2025
563
ОБЩЕСТВО
С ЯНВАРЯ СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ В ЧЕХИИ ВЫРАСТЕТ НА 672 КРОНЫ
08:00
11 ИЮЛЯ 2025
2496
ОБЩЕСТВО
ОН БЕЖАЛ ИЗ УКРАИНЫ ОТ ВОЙНЫ, ЧТОБЫ НАПАДАТЬ И ГРАБИТЬ В ЧЕХИИ
21:00
10 ИЮЛЯ 2025
1146
ОБЩЕСТВО
УГРОЗЫ ТЕРАКТА НЕТ, ЗАЯВИЛА ПОЛИЦИЯ В ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЯ ЧЕШСКИХ СМИ
18:30
10 ИЮЛЯ 2025
1995
ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПЛАНИРОВАЛИ ВЗРЫВ В ЧЕХИИ
18:00
10 ИЮЛЯ 2025
3551
ОБЩЕСТВО
РАССЛЕДОВАНИЕ ЧЕШСКОГО БЛЭКАУТА ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
16:30
10 ИЮЛЯ 2025
2225
ОБЩЕСТВО
В АЭРОПОРТУ ПРАГИ ЗАДЕРЖАЛИ РОССИЯНИНА, КОТОРЫЙ ВЕЛ СЕБЯ СТРАННО
15:00
10 ИЮЛЯ 2025
1095
ОБЩЕСТВО
ИЗ 129 КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДО 2030 ГОДА ДОЖИВУТ 15, УТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ
13:30
10 ИЮЛЯ 2025
1075
ОБЩЕСТВО
В ИЮНЕ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ДОСТИГЛА МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА ГОД
12:00
10 ИЮЛЯ 2025
925
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ОДОБРИЛО ЗАКУПКУ 11 ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ПОЛИЦИИ ЗА 5,5 МИЛЛИАРДА КРОН
10:30
10 ИЮЛЯ 2025
953
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ 114 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ДЛЯ ЧЕХИИ НА ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ПРОШЛОГОДНИХ НАВОДНЕНИЙ
08:00
10 ИЮЛЯ 2025
4604
ЭКОНОМИКА
ТОННЕЛЬ ЧЕРЕЗ РУДНЫЕ ГОРЫ ОБОЙДЕТСЯ ЧЕХИИ В 45 МИЛЛИАРДОВ КРОН. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ ДОГОВОРА С ГЕРМАНИЕЙ
22:00
9 ИЮЛЯ 2025
1712
ЭКОНОМИКА
ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО. БОЛГАРИЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕВРО
21:00
9 ИЮЛЯ 2025
1467
ОБЩЕСТВО
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ V411, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ОБОЙДЕТСЯ В 1,7 МИЛЛИАРДА
16:30
9 ИЮЛЯ 2025
1042
ОБЩЕСТВО
ВМЕСТО ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ОСАДКОВ ПРИШЛОСЬ НА СЛОВАКИЮ И ПОЛЬШУ