Хакеры атаковали Министерство внутренних дел Чехии

Ракушан заверил, что утечки секретной информации или личных данных граждан Чехии не произошло. Система, подвергшаяся нападению, была отключена. «Данный случай никоим образом не касается ИТ-системы полиции, пожарной службы или ключевых государственных реестров», — заявил Ракушан.



Министр в качестве возможного варианта указал на причастность иностранной державы, в том числе потому, что речь не шла о вымогательстве, когда злоумышленник требовал выкуп. «Одним из возможных вариантов является участие иностранных спецслужб», — заявил Ракушан.



Министр не стал говорить, когда именно произошла атака и какая конкретно система была атакована. По словам Ракушана, атака была довольно серьезной, но у него нет информации о какой-либо утечке данных.