В Пардубице стартовало строительство мегапроекта стоимостью пять миллиардов

Новости 420on 14 июля 2025 09:30 3318

На месте пардубицкого ликероводочного завода появится гигантский торговый центр. Компания Redstone начала строительство нового городского квартала с гигантским торговым центром стоимостью 5 миллиардов крон.