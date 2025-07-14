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В Пардубице стартовало строительство мегапроекта стоимостью пять миллиардов

Новости 420on
14 июля 2025
09:30
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На месте пардубицкого ликероводочного завода появится гигантский торговый центр. Компания Redstone начала строительство нового городского квартала с гигантским торговым центром стоимостью 5 миллиардов крон.
В Пардубице стартовало строительство одного из крупнейших объектов в Восточной Чехии за последние десять лет. На месте бывшего ликероводочного завода Hobé растет многофункциональный проект оломоуцкой девелоперской группы Redstone.

Строительство должно быть завершено через три года. «Pernerka задуман как входные ворота в новый район на территории бывшего промышленного браундфилда, поскольку он расположен на естественной пешеходной оси между вокзалом и центром города, а благодаря новому пешеходному мосту над оживленной дорогой создаст удобное транспортное сообщение, которого сегодня не хватает Пардубице», — объясняет Филип Покорный, архитектор из студии Chapman Taylor, которая разработала проект Галереи Pernerka. С момента своего основания студия успешно участвовала в более чем 2 000 проектов по всему миру, в Чехии это, например, торговый центр OC Letňany, Metropole Zličín или Flow Building на Вацлавской площади.

Пардубицкий ликероводочный завод был первым крупным промышленным предприятием в городе и даже одним из самых значительных в Австро-Венгрии, а позже и в Чехословакии. Первоначально это был только ликероводочный завод, а затем и завод по производству спиртового уксуса, из которого производился свинцовый уксус для бумажных фабрик. В 80-х годах XIX века производство достигало 60 000 гектолитров чистого спирта и 12 000 гектолитров уксусной трески. Фирма носила название «Первый пардубицкий спиртовой завод, фабрика ликеров и уксусной трески Игнация Вертхаймера».

Уже в 2019 году компания начала снос бывшего ликероводочного завода, но строительство продолжается с использованием таких материалов, как керамика, металл и декоративный бетон. Из-за масштабного строительства также была перенесена местная автобусная станция.

Земляные работы начались в середине июня, а в июле строительные работы пошли полным ходом. Весь проект должен продлиться три года, срок запланированного открытия — осень 2028 года, генеральным подрядчиком строительства является компания Syner.

Общая сумма инвестиций достигнет 5 миллиардов крон, что является крупнейшим проектом в постреволюционной истории города. Площадь проекта составляет более 32 000 квадратных метров. Будущая Галерея Pernerka предложит не только супермаркет, рестораны и кафе, но и конгресс-зал на тысячу человек, спа, многозальный кинотеатр, офисы и джамп-арену.

Одновременно с этим будет построен четырехзвездочный отель на 146 номеров. Благодаря ему в Чехию приходит бренд AC Hotels by Marriott. Огромная парковка сможет вместить 1 100 автомобилей.

«Мы хотим вернуть жизнь в город, где ее давно не было. Не просто строить, а создавать среду, которая имеет смысл», — говорит основатель Redstone Ричард Моравек. Компания уже владеет в Пардубице расположенным недалеко торговым комплексом Palác Pardubice.
Чехия строительство
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