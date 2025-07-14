Метеорологи расширили предупреждение о высоких температурах в Чехии





По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), в понедельник самая высокая температура ожидается на юге Моравии и в южных районах Злинского края. В отличие от первоначальных прогнозов, зона предупреждения была расширена и на Брно и окрестности до 19:00.

Максимальные температуры в послеполуденное время достигнут 32 °C, поэтому рекомендуется ограничить пребывание под солнцем, уменьшить физическую нагрузку и употреблять достаточное количество жидкости.





Во второй половине недели ожидается похолодание в соответствии с прогнозами.