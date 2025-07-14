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Метеорологи расширили предупреждение о высоких температурах в Чехии

Новости и статьи
14 июля 2025
15:00
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Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) расширил географическую зону действия предупреждения о высокой жаре. Согласно обновлённому прогнозу, в юго-восточной части страны температура воздуха может подняться до +32 °C.
По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), в понедельник самая высокая температура ожидается на юге Моравии и в южных районах Злинского края. В отличие от первоначальных прогнозов, зона предупреждения была расширена и на Брно и окрестности до 19:00.

Максимальные температуры в послеполуденное время достигнут 32 °C, поэтому рекомендуется ограничить пребывание под солнцем, уменьшить физическую нагрузку и употреблять достаточное количество жидкости.

Во второй половине недели ожидается похолодание в соответствии с прогнозами.
погода Чехия
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