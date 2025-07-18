Станция метро «Флора» в Праге будет закрыта на 10 месяцев

Новости 420on 18 июля 2025 09:00 852

Станция метро «Флора» линии A будет закрыта для пассажиров на десять месяцев в 2026 году в связи с реконструкцией. Строительные работы начнутся осенью этого года. Реконструкция стоимостью 1,29 миллиарда крон также включает замену эскалаторов и обеспечение безбарьерного доступа. Точная дата начала работ пока неизвестна.