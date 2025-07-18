Станция метро «Флора» в Праге будет закрыта на 10 месяцев
18 июля 2025
09:00
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Станция метро «Флора» линии A будет закрыта для пассажиров на десять месяцев в 2026 году в связи с реконструкцией. Строительные работы начнутся осенью этого года. Реконструкция стоимостью 1,29 миллиарда крон также включает замену эскалаторов и обеспечение безбарьерного доступа. Точная дата начала работ пока неизвестна.
По словам представителя Пражского транспортного предприятия Анеты Ржехковой, на станции будут установлены новые кабельная разводка, освещение, система кондиционирования, эскалаторы и подвесные потолки. Поврежденная облицовка будет заменена новой, также будет реконструировано распределительное устройство.
У станции «Флора» только один выход, поэтому замена эскалаторов потребует закрытия станции. «Мы планируем закрыть станцию в первом квартале 2026 года примерно на десять месяцев, что необходимо для замены эскалаторов, проведения реновационных работ и восстановления первоначального облика, после чего мы вновь откроем ее для пассажиров», — заявил Даниэль Веверка, руководитель отдела инвестиций в метрополитен компании DPP.
Компания также построит на станции лифты, аналогичные тем, что были открыты в прошлом году на соседней станции «Йиржиго з Подебрад». Как и там, здесь будет два лифта, соединённых коридором, который будет доставлять пассажиров к выходу на улицу Виноградска.
«Строительство лифтов начнется этой осенью и продлится до весны 2028 года», — добавил Веверка.
На рубеже этого и следующего года станция «Градчанска» линии A также будет закрыта примерно на год в связи с реконструкцией.
У станции «Флора» только один выход, поэтому замена эскалаторов потребует закрытия станции. «Мы планируем закрыть станцию в первом квартале 2026 года примерно на десять месяцев, что необходимо для замены эскалаторов, проведения реновационных работ и восстановления первоначального облика, после чего мы вновь откроем ее для пассажиров», — заявил Даниэль Веверка, руководитель отдела инвестиций в метрополитен компании DPP.
Компания также построит на станции лифты, аналогичные тем, что были открыты в прошлом году на соседней станции «Йиржиго з Подебрад». Как и там, здесь будет два лифта, соединённых коридором, который будет доставлять пассажиров к выходу на улицу Виноградска.
«Строительство лифтов начнется этой осенью и продлится до весны 2028 года», — добавил Веверка.
На рубеже этого и следующего года станция «Градчанска» линии A также будет закрыта примерно на год в связи с реконструкцией.
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