В Чехии поезда стоимостью 7 миллиардов будут курсировать со скоростью до 200 километров в час
22 июля 2025
09:00
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Новые поезда, способные развивать скорость до 200 километров в час, были заказаны компанией Arriva у пльзеньской группы Škoda за 7 миллиардов. В декабре 2028 года пассажиры впервые смогут проехать на них из Праги через Пльзень в Хеб или из Праги в Клатовы.
В конце июня Министерство транспорта подписало с Arriva контракт на эксплуатацию экспрессов и скорых поездов из Праги в Западную Чехию. Контракт рассчитан на 15 лет. Arriva заменит České dráhy на этих маршрутах с середины декабря 2028 года, начиная с изменения расписания.
Победитель тендера заказал у Škoda Group 22 новых низкопольных электропоезда для обеспечения этих маршрутов. Шесть из них будут четырехвагонными и будут курсировать преимущественно между Прагой и Хебом, а остальные 16 — трехвагонными.
По словам представителя Škoda Group Яна Швехлы, это низкопольные электропоезда нового поколения с обозначением Škoda 26Ev. Председатель правления Škoda Group Петр Новотный подчеркнул, что отечественные поставщики комплектующих получат значительное преимущество.
«Сегмент высокоскоростных поездов дальнего следования со скоростью 200 километров в час очень важен для нас. Мы уверены, что новая платформа, разработка которой в нашей стране ведется уже несколько лет, будет иметь успех не только на чешском, но и на европейском рынке. Чешская промышленность также будет играть значительную роль в производстве этих новых поездов. Мы ожидаем, что доля чешских поставщиков составит около 80%, как и в предыдущем проекте новых электропоездов», — резюмировал Новотный.
Даниэль Адамка, генеральный директор Arriva Transport ČR, напомнил при подписании контракта, что заказ на сумму более семи миллиардов крон является крупнейшей инвестицией в Европе за всю историю компании.
Во время испытаний поезд мчался по тоннелю под Пльзнем со скоростью 160 километров в час и вскоре разгонится еще быстрее.
«Новые поезда, которые будут производиться в Чехии, будут отличаться не только современным дизайном с бирюзовым цветом кузова и характерной фиолетовой буквой X, но и прежде всего повышенным комфортом благодаря более широким сиденьям, увеличенному расстоянию и наличию в салоне прохладительных напитков. Мы также подумали о велосипедистах и туристах — в поездах будет достаточно места для велосипедов, что особенно оценят пассажиры, направляющиеся на Шумаву или курорты», — сказал Адамка.
Разработка поездов обошлась производителю в сотни миллионов крон. Представитель Skoda подчеркнул, что эти электропоезда предназначены для межрегиональных и междугородних перевозок. «Концепция позволяет компоновку поезда от трех до семи вагонов. Каждый вагон образует замкнутый блок без переходных гофр, которые обычно встречаются в поездах, собранных из отдельных вагонов и локомотива», — пояснил Ян Швегла.
Победитель тендера заказал у Škoda Group 22 новых низкопольных электропоезда для обеспечения этих маршрутов. Шесть из них будут четырехвагонными и будут курсировать преимущественно между Прагой и Хебом, а остальные 16 — трехвагонными.
По словам представителя Škoda Group Яна Швехлы, это низкопольные электропоезда нового поколения с обозначением Škoda 26Ev. Председатель правления Škoda Group Петр Новотный подчеркнул, что отечественные поставщики комплектующих получат значительное преимущество.
«Сегмент высокоскоростных поездов дальнего следования со скоростью 200 километров в час очень важен для нас. Мы уверены, что новая платформа, разработка которой в нашей стране ведется уже несколько лет, будет иметь успех не только на чешском, но и на европейском рынке. Чешская промышленность также будет играть значительную роль в производстве этих новых поездов. Мы ожидаем, что доля чешских поставщиков составит около 80%, как и в предыдущем проекте новых электропоездов», — резюмировал Новотный.
Даниэль Адамка, генеральный директор Arriva Transport ČR, напомнил при подписании контракта, что заказ на сумму более семи миллиардов крон является крупнейшей инвестицией в Европе за всю историю компании.
Во время испытаний поезд мчался по тоннелю под Пльзнем со скоростью 160 километров в час и вскоре разгонится еще быстрее.
«Новые поезда, которые будут производиться в Чехии, будут отличаться не только современным дизайном с бирюзовым цветом кузова и характерной фиолетовой буквой X, но и прежде всего повышенным комфортом благодаря более широким сиденьям, увеличенному расстоянию и наличию в салоне прохладительных напитков. Мы также подумали о велосипедистах и туристах — в поездах будет достаточно места для велосипедов, что особенно оценят пассажиры, направляющиеся на Шумаву или курорты», — сказал Адамка.
Разработка поездов обошлась производителю в сотни миллионов крон. Представитель Skoda подчеркнул, что эти электропоезда предназначены для межрегиональных и междугородних перевозок. «Концепция позволяет компоновку поезда от трех до семи вагонов. Каждый вагон образует замкнутый блок без переходных гофр, которые обычно встречаются в поездах, собранных из отдельных вагонов и локомотива», — пояснил Ян Швегла.
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