ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии поезда стоимостью 7 миллиардов будут курсировать со скоростью до 200 километров в час

Новости 420on
22 июля 2025
09:00
1073
Новые поезда, способные развивать скорость до 200 километров в час, были заказаны компанией Arriva у пльзеньской группы Škoda за 7 миллиардов. В декабре 2028 года пассажиры впервые смогут проехать на них из Праги через Пльзень в Хеб или из Праги в Клатовы.
В конце июня Министерство транспорта подписало с Arriva контракт на эксплуатацию экспрессов и скорых поездов из Праги в Западную Чехию. Контракт рассчитан на 15 лет. Arriva заменит České dráhy на этих маршрутах с середины декабря 2028 года, начиная с изменения расписания.

Победитель тендера заказал у Škoda Group 22 новых низкопольных электропоезда для обеспечения этих маршрутов. Шесть из них будут четырехвагонными и будут курсировать преимущественно между Прагой и Хебом, а остальные 16 — трехвагонными.

По словам представителя Škoda Group Яна Швехлы, это низкопольные электропоезда нового поколения с обозначением Škoda 26Ev. Председатель правления Škoda Group Петр Новотный подчеркнул, что отечественные поставщики комплектующих получат значительное преимущество.

«Сегмент высокоскоростных поездов дальнего следования со скоростью 200 километров в час очень важен для нас. Мы уверены, что новая платформа, разработка которой в нашей стране ведется уже несколько лет, будет иметь успех не только на чешском, но и на европейском рынке. Чешская промышленность также будет играть значительную роль в производстве этих новых поездов. Мы ожидаем, что доля чешских поставщиков составит около 80%, как и в предыдущем проекте новых электропоездов», — резюмировал Новотный.

Даниэль Адамка, генеральный директор Arriva Transport ČR, напомнил при подписании контракта, что заказ на сумму более семи миллиардов крон является крупнейшей инвестицией в Европе за всю историю компании.

Во время испытаний поезд мчался по тоннелю под Пльзнем со скоростью 160 километров в час и вскоре разгонится еще быстрее.

«Новые поезда, которые будут производиться в Чехии, будут отличаться не только современным дизайном с бирюзовым цветом кузова и характерной фиолетовой буквой X, но и прежде всего повышенным комфортом благодаря более широким сиденьям, увеличенному расстоянию и наличию в салоне прохладительных напитков. Мы также подумали о велосипедистах и туристах — в поездах будет достаточно места для велосипедов, что особенно оценят пассажиры, направляющиеся на Шумаву или курорты», — сказал Адамка.

Разработка поездов обошлась производителю в сотни миллионов крон. Представитель Skoda подчеркнул, что эти электропоезда предназначены для межрегиональных и междугородних перевозок. «Концепция позволяет компоновку поезда от трех до семи вагонов. Каждый вагон образует замкнутый блок без переходных гофр, которые обычно встречаются в поездах, собранных из отдельных вагонов и локомотива», — пояснил Ян Швегла.
поезда Чешские железные дороги Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
22 ИЮЛЯ 2025
245
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УГРОЗАХ ШКОЛАМ УКРАИНЕЦ, ПО-ВИДИМОМУ, БЫЛ ОПЛАЧЕН ИЗ РОССИИ, УТВЕРЖДАЕТ BIS
12:00
22 ИЮЛЯ 2025
713
ОБЩЕСТВО
БЕРЛИНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ. РАЗРАБОТАН СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН
10:30
22 ИЮЛЯ 2025
410
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: БОЛЕЕ 60% ЧЕХОВ РАБОТАЮТ В ОТПУСКЕ
16:30
21 ИЮЛЯ 2025
1082
ПОЛИТИКА
ЗАРПЛАТЫ ЧЕШСКИХ ПОЛИТИКОВ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСЯТ 300 000 КРОН В МЕСЯЦ
12:00
21 ИЮЛЯ 2025
1756
ОБЩЕСТВО
ЕС РЕШИЛ ОТМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧЕХИИ НА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РОССИИ
10:30
21 ИЮЛЯ 2025
2300
ОБЩЕСТВО
ЖУРНАЛИСТКА КУРБАНГАЛЕЕВА ПРИГОВОРЕНА В РОССИИ К ВОСЬМИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ЧЕХИЯ ЕЕ НЕ ВЫДАСТ
09:00
21 ИЮЛЯ 2025
2108
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА РОССИЯНИНА В АЭРОПОРТУ ПРАГИ И ПЕРЕДАЛА ЕГО НЕМЦАМ. ЕМУ ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
18:00
20 ИЮЛЯ 2025
1736
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ПИЩЕВАЯ ПАЛАТА: РАСШИРЕНИЕ БЕСПОШЛИННОГО ИМПОРТА ИЗ УКРАИНЫ УГРОЖАЕТ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕХИИ
19:00
19 ИЮЛЯ 2025
1252
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
21:00
18 ИЮЛЯ 2025
1939
ОБЩЕСТВО
ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ, ВОЙНА И ЗАСУХА: ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЯТСЯ ЧЕХИ
19:30
18 ИЮЛЯ 2025
1594
ОБЩЕСТВО
ТОЛЬКО ЧЕШСКИЕ СПАСАТЕЛИ: США ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЧЕХИИ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЙ В ТЕХАСЕ
16:30
18 ИЮЛЯ 2025
2044
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРОТИВ ЧЕШСКОЙ «ИНИЦИАТИВЫ БОЕПРИПАСОВ»: БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ В ЗАЛОЖНИКАХ У ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ
10:30
18 ИЮЛЯ 2025
5445
ОБЩЕСТВО
130 000 ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЧЕХИИ ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ ДЛЯ УПЛАТЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СБОРА
09:00
18 ИЮЛЯ 2025
2434
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО «ФЛОРА» В ПРАГЕ БУДЕТ ЗАКРЫТА НА 10 МЕСЯЦЕВ
21:00
17 ИЮЛЯ 2025
3290
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС: ПОЛИЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ИИ ВОССТАНОВИЛА ВНЕШНОСТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ 2005 ГОДА — ЧЕРЕЗ 13 ДНЕЙ ДЕЛО ЗАКРОЮТ ПО СРОКУ ДАВНОСТИ