В Чехии поезда стоимостью 7 миллиардов будут курсировать со скоростью до 200 километров в час

Новости 420on 22 июля 2025 09:00 1073

Новые поезда, способные развивать скорость до 200 километров в час, были заказаны компанией Arriva у пльзеньской группы Škoda за 7 миллиардов. В декабре 2028 года пассажиры впервые смогут проехать на них из Праги через Пльзень в Хеб или из Праги в Клатовы.