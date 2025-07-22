Мужчина отравил обезьянку шоколадом Merci. Животное скончалось в муках, самец обезьяны остался без пары
22 июля 2025
19:30
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В субботу днем в зоопарке «На Градечку» в районе Йиндрихув-Градца (Южная Чехия) произошел инцидент, повлекший гибель молодой самки южноамериканской беличьей обезьянки. Мужчина покормил животное шоколадным батончиком Merci, несмотря на попытки другого посетителя отговорить его. Между ними произошла словесная перепалка, однако мужчина все же накормил обезьянку, что привело к ее сильному отравлению.
После поедания шоколада у обезьянки началась рвота, а затем отказали жизненно важные органы. Зоопарк был вынужден в воскресенье усыпить животное, чтобы прекратить его страдания.
«Мы ищем свидетеля, который заметил, как этот посетитель кормил обезьяну шоколадным батончиком, и пытался ему помешать. Между ними произошел обмен мнениями», — сообщила ветеринар зоопарка Элишка Душкова.
Зоопарк просит свидетеля откликнуться, чтобы помочь идентифицировать мужчину по записям камер видеонаблюдения. По словам Душковой, рассматривается возможность подачи уголовного заявления и обращения в региональную ветеринарную службу с подозрением на жестокое обращение с животными.
Мужчина, который покормил обезьянку, также может самостоятельно явиться в зоопарк или в полицию и объясниться.
После гибели самки в вольере остался одинокий самец. Администрация решает, будет ли приобретена новая самка или же самца переведут в другой зоопарк.
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