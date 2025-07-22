Мужчина отравил обезьянку шоколадом Merci. Животное скончалось в муках, самец обезьяны остался без пары

После поедания шоколада у обезьянки началась рвота, а затем отказали жизненно важные органы. Зоопарк был вынужден в воскресенье усыпить животное, чтобы прекратить его страдания.





«Мы ищем свидетеля, который заметил, как этот посетитель кормил обезьяну шоколадным батончиком, и пытался ему помешать. Между ними произошел обмен мнениями», — сообщила ветеринар зоопарка Элишка Душкова.





Зоопарк просит свидетеля откликнуться, чтобы помочь идентифицировать мужчину по записям камер видеонаблюдения. По словам Душковой, рассматривается возможность подачи уголовного заявления и обращения в региональную ветеринарную службу с подозрением на жестокое обращение с животными.









Мужчина, который покормил обезьянку, также может самостоятельно явиться в зоопарк или в полицию и объясниться.

После гибели самки в вольере остался одинокий самец. Администрация решает, будет ли приобретена новая самка или же самца переведут в другой зоопарк.