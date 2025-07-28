В Чехии по-прежнему не хватает 100 000 мастеров, даже рост зарплат не мотивирует
28 июля 2025
12:00
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В Чехии наблюдается нехватка мастеров во всех отраслях. Наиболее востребованы каменщики, кровельщики, жестянщики, сантехники и плотники. Желающим воспользоваться их услугами обычно приходится ждать как минимум несколько недель, а в худших случаях — даже год. За мастеров конкурируют не только люди, но и компании. Заработная плата некоторых из них выросла в среднем на 10% в год. Те, у кого есть собственный бизнес, могут зарабатывать больше, чем менеджеры. И все же молодые чехи не заинтересованы в ремесле.
Некоторым компаниям приходится отказываться от заказов из-за нехватки рабочей силы. Чаще всего это малые и средние предприятия, где простой одной бригады означает задержку всего производства.
«Согласно последним данным Ассоциации строительных предпринимателей от декабря прошлого года, в ближайшие пять лет только в строительной отрасли будет нехватка не менее 100 000 рабочих», — отметила Эва Свободова, генеральный директор Ассоциации малых и средних предприятий и ремесленников Чешской Республики.
Учитывая рыночную ситуацию, компании стараются предлагать больше, чтобы привлечь квалифицированных специалистов. По данным портала вакансий JenPráce.cz, за последний год больше всего выросла зарплата маляров — на 10%, в среднем почти до 44 000 крон в месяц. Однако обычно они зарабатывают более 50 000.
Зарплата слесарей также выросла почти на 7%, в среднем до 42 600 крон в месяц. Сантехники и специалисты по отоплению теперь будут зарабатывать около 40 000 крон. Средняя зарплата плотников превысила 41 000 крон.
«Зарплаты соответствуют ситуации и требованиям профессии. Цена хорошего мастера колеблется от 4 000 до 5 000 крон в день. Хороший плиточник, работающий на себя, может зарабатывать 80 000 в месяц. Но попробуйте целый день стоять на коленях или таскать тяжелую крупноформатную плитку», — говорит Свободова.
В то время как компания с наемными работниками должна закладывать маржу в свои счета, самозанятые работают на себя. Те, кто способен самостоятельно находить и выполнять заказы и материалы, ведя при этом бухгалтерию и маркетинг, соблюдая все правила и обязательства предпринимателя, могут зарабатывать во много раз больше, чем наемные работники.
Например, экскаваторщик получает до 1 300 крон в час, сантехник — до 1 000 крон, электрик — до 900 крон. Такой мастер может выбирать заказы. «Здесь мы сталкиваемся с их трудной доступностью для обычных граждан, и если заказ небольшой, мастер предпочитает выбрать более крупный», — добавила Свободова.
В ситуациях, требующих быстрого решения, но не особой квалификации, решением может стать услуга почасового помощника, оплата которого чаще всего составляет от 450 до 750 крон в час.
Тем не менее, по данным Национального педагогического института, интерес к профессионально-техническим училищам и техникумам уже давно снижается. «Продвижение ремесел в современном обличье помогло бы матерям девятиклассников, которые обычно решают, куда пойдет их ребенок, знать, что новые технологии, цифровизация и искусственный интеллект также проникают в ремесла. И что умелому мастеру не обязательно знать грамматику в совершенстве, но он всегда найдет работу, которая будет хорошо оплачиваться», — заключила Свободова.
«Согласно последним данным Ассоциации строительных предпринимателей от декабря прошлого года, в ближайшие пять лет только в строительной отрасли будет нехватка не менее 100 000 рабочих», — отметила Эва Свободова, генеральный директор Ассоциации малых и средних предприятий и ремесленников Чешской Республики.
Учитывая рыночную ситуацию, компании стараются предлагать больше, чтобы привлечь квалифицированных специалистов. По данным портала вакансий JenPráce.cz, за последний год больше всего выросла зарплата маляров — на 10%, в среднем почти до 44 000 крон в месяц. Однако обычно они зарабатывают более 50 000.
Зарплата слесарей также выросла почти на 7%, в среднем до 42 600 крон в месяц. Сантехники и специалисты по отоплению теперь будут зарабатывать около 40 000 крон. Средняя зарплата плотников превысила 41 000 крон.
«Зарплаты соответствуют ситуации и требованиям профессии. Цена хорошего мастера колеблется от 4 000 до 5 000 крон в день. Хороший плиточник, работающий на себя, может зарабатывать 80 000 в месяц. Но попробуйте целый день стоять на коленях или таскать тяжелую крупноформатную плитку», — говорит Свободова.
В то время как компания с наемными работниками должна закладывать маржу в свои счета, самозанятые работают на себя. Те, кто способен самостоятельно находить и выполнять заказы и материалы, ведя при этом бухгалтерию и маркетинг, соблюдая все правила и обязательства предпринимателя, могут зарабатывать во много раз больше, чем наемные работники.
Например, экскаваторщик получает до 1 300 крон в час, сантехник — до 1 000 крон, электрик — до 900 крон. Такой мастер может выбирать заказы. «Здесь мы сталкиваемся с их трудной доступностью для обычных граждан, и если заказ небольшой, мастер предпочитает выбрать более крупный», — добавила Свободова.
В ситуациях, требующих быстрого решения, но не особой квалификации, решением может стать услуга почасового помощника, оплата которого чаще всего составляет от 450 до 750 крон в час.
Тем не менее, по данным Национального педагогического института, интерес к профессионально-техническим училищам и техникумам уже давно снижается. «Продвижение ремесел в современном обличье помогло бы матерям девятиклассников, которые обычно решают, куда пойдет их ребенок, знать, что новые технологии, цифровизация и искусственный интеллект также проникают в ремесла. И что умелому мастеру не обязательно знать грамматику в совершенстве, но он всегда найдет работу, которая будет хорошо оплачиваться», — заключила Свободова.
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