В Чехии по-прежнему не хватает 100 000 мастеров, даже рост зарплат не мотивирует

Новости 420on 28 июля 2025 12:00 590

В Чехии наблюдается нехватка мастеров во всех отраслях. Наиболее востребованы каменщики, кровельщики, жестянщики, сантехники и плотники. Желающим воспользоваться их услугами обычно приходится ждать как минимум несколько недель, а в худших случаях — даже год. За мастеров конкурируют не только люди, но и компании. Заработная плата некоторых из них выросла в среднем на 10% в год. Те, у кого есть собственный бизнес, могут зарабатывать больше, чем менеджеры. И все же молодые чехи не заинтересованы в ремесле.