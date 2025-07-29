Молдова не пустила в страну заместителя председателя партии Stačilo! Ондржея Достала

Новости 420on 29 июля 2025 09:00 1226

Власти Молдовы не допустили в страну заместителя председателя партии Stačilo! Ондржея Достала в воскресенье. Депутат Европарламента написал об этом в своей социальной сети X. Молдавский сервер Cotidianul сообщил, что местные власти признали политика нежелательным лицом и выслали его. Достал и Stačilo! осудили действия властей в совместном пресс-релизе.