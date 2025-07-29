Молдова не пустила в страну заместителя председателя партии Stačilo! Ондржея Достала
29 июля 2025
09:00
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Власти Молдовы не допустили в страну заместителя председателя партии Stačilo! Ондржея Достала в воскресенье. Депутат Европарламента написал об этом в своей социальной сети X. Молдавский сервер Cotidianul сообщил, что местные власти признали политика нежелательным лицом и выслали его. Достал и Stačilo! осудили действия властей в совместном пресс-релизе.
Кишинёв заявил, что Достал «представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности» Молдовы. Страна, зажатая между Румынией и Украиной, в последние годы находилась в напряжённых отношениях с Москвой, обвиняя её в ведении гибридной войны, вмешательстве в выборы и распространении дезинформации с целью свержения прозападного правительства Молдовы и воспрепятствования её вступлению в Европейский союз.
Достал написал в сети X, что направляется в Кишинёв на консервативную конференцию «Сделаем Европу снова великой». «Всё бывает в первый раз. Даже быть исключенным из Европарламента от страны-кандидата на вступление в ЕС. Демократия в действии», — написал Достал из Бухареста. Он назвал действия властей ограничением свободы слова. Его движение также сделало аналогичные заявления. «Движение Stačilo! решительно отвергает заявления Молдовы о том, что депутат Европарламента Достал представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности, и считает их прямым вмешательством в свободу слова и демократию в Европе, что является неприятным сюрпризом для страны-кандидата на вступление в ЕС», — говорится в пресс-релизе.
Депутат Европарламента сообщил сегодня телеканалу ČTK, что примет участие в конференции дистанционно из здания румынского парламента, где ему предоставили помещение член партии «Союз за объединение румын» (AUR), крайне правой оппозиционной партии. По словам Достала, Молдова также не допустила на свою территорию американского консервативного политика Брайана Брауна и представителя греческой партии Ники Димоса Тчанасуласа.
МИД Чехии сообщил телеканалу ČTK, что молдавские власти сегодня утром проинформировали посольство Чехии в Кишинёве об отказе во въезде в страну в воскресенье нескольким лицам, подозреваемым в угрозе национальной безопасности. «Среди задержанных был гражданин Чехии», — подтвердило министерство, не вдаваясь в подробности. В заявлении также говорится, что никто не обращался в посольство с просьбой о консульской помощи.
Сервер Cotidianul описывает Досталя как политика, который, по крайней мере в последнее время, занимает пророссийскую позицию. Сервер напоминает, что в мае он был одним из немногих западных политиков, посетивших Москву на празднование 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Достал критикует санкции, введённые Европейским союзом против России за вторжение в Украину, и выступает против оказания помощи стране-защищающейся стране.
Достал написал в сети X, что направляется в Кишинёв на консервативную конференцию «Сделаем Европу снова великой». «Всё бывает в первый раз. Даже быть исключенным из Европарламента от страны-кандидата на вступление в ЕС. Демократия в действии», — написал Достал из Бухареста. Он назвал действия властей ограничением свободы слова. Его движение также сделало аналогичные заявления. «Движение Stačilo! решительно отвергает заявления Молдовы о том, что депутат Европарламента Достал представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности, и считает их прямым вмешательством в свободу слова и демократию в Европе, что является неприятным сюрпризом для страны-кандидата на вступление в ЕС», — говорится в пресс-релизе.
Депутат Европарламента сообщил сегодня телеканалу ČTK, что примет участие в конференции дистанционно из здания румынского парламента, где ему предоставили помещение член партии «Союз за объединение румын» (AUR), крайне правой оппозиционной партии. По словам Достала, Молдова также не допустила на свою территорию американского консервативного политика Брайана Брауна и представителя греческой партии Ники Димоса Тчанасуласа.
МИД Чехии сообщил телеканалу ČTK, что молдавские власти сегодня утром проинформировали посольство Чехии в Кишинёве об отказе во въезде в страну в воскресенье нескольким лицам, подозреваемым в угрозе национальной безопасности. «Среди задержанных был гражданин Чехии», — подтвердило министерство, не вдаваясь в подробности. В заявлении также говорится, что никто не обращался в посольство с просьбой о консульской помощи.
Сервер Cotidianul описывает Досталя как политика, который, по крайней мере в последнее время, занимает пророссийскую позицию. Сервер напоминает, что в мае он был одним из немногих западных политиков, посетивших Москву на празднование 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Достал критикует санкции, введённые Европейским союзом против России за вторжение в Украину, и выступает против оказания помощи стране-защищающейся стране.
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