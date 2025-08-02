Обещали самое жаркое лето в истории. Что пошло не так?

Европейская жара

Как объясняет Хонсова, речь изначально шла о среднем прогнозе для Европы в целом, а не конкретно для Чешской Республики. Например, Британская метеослужба предсказывала очень теплое лето для Великобритании, и эти ожидания в значительной степени сбылись: осадков там действительно мало, а температуры выше нормы. Немецкий метеоролог Ян Шенк даже назвал лето 2025 года «летом столетия», но подчеркивал, что это лишь один из возможных сценариев.





В южной Европе ситуация иная — жара действительно бьет рекорды. Не менее жарко и в Скандинавии, где наблюдается одна из самых высоких температур за все время метеонаблюдений. Высокие значения фиксируются и на востоке Европы. Лишь страны Центральной Европы, включая Чехию, оказались в стороне от этой климатической волны.





Почему в Чехии прохладно?

Виновата так называемая зональная циркуляция, при которой над Центральной Европой стабильно преобладают области низкого давления. Это приносит с собой облачность и осадки. Поэтому, хотя в других регионах континента стоит жара, в Чехии — дожди и относительная прохлада.









При этом, как отмечает Хонсова, статистика показывает, что июнь был одним из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений по всему миру. В Западной Европе — благодаря волне жары — он также оказался аномально теплым. Июль, несмотря на ощущения жителей Чехии, вероятнее всего, также войдет в статистику как теплый месяц — особенно благодаря жаре в Скандинавии, на Балканах и юге Европы.





По словам Хонсовой, нынешнее чешское лето напоминает ей 1960–1980-е годы — «время до климатических изменений». В те годы летняя погода в Центральной Европе традиционно сопровождалась частыми дождями. Она вспоминает, что лишь с 1994 года стали появляться длительные волны жары, а в XXI веке они стали практически нормой.

Одно прохладное лето — не конец климатическим изменениям

Важно понимать, что даже такие «откатные» сезоны, как лето 2025 года, — тоже часть глобального климатического тренда. После ряда жарких и сухих лет вполне может наступить сезон, когда температуры и осадки напоминают «доклиматическую норму». Однако один прохладный год не способен изменить общую тенденцию к потеплению.





Есть ли смысл в долгосрочных прогнозах?

Хонсова считает, что современные долгосрочные прогнозы действительно достигли высокого уровня, но нуждаются в корректной интерпретации. Нельзя, по ее словам, просто взять прогноз для Великобритании и распространить его на территорию Чехии. Каждая климатическая зона реагирует по-своему.





Самыми точными остаются краткосрочные прогнозы — на несколько дней вперед. Надежность прогнозов постепенно снижается по мере увеличения срока, однако прогнозы на неделю–две вперед уже считаются достаточно достоверными.