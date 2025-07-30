Аномальная жара в популярных странах становится опаснее. Но чехов больше интересует цена

Новости 420on 30 июля 2025 13:00 1205

Риск и количество смертей из-за экстремальных температур растут в популярных туристических направлениях, угрожая в первую очередь туристам. Однако, согласно опросу агентства Ipsos, при выборе места отдыха чехи обычно учитывают не риск аномальной жары, а другие факторы.