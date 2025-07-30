Аномальная жара в популярных странах становится опаснее. Но чехов больше интересует цена
30 июля 2025
13:00
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Риск и количество смертей из-за экстремальных температур растут в популярных туристических направлениях, угрожая в первую очередь туристам. Однако, согласно опросу агентства Ipsos, при выборе места отдыха чехи обычно учитывают не риск аномальной жары, а другие факторы.
На прошлой неделе юг Италии пострадал от аномальной жары. В результате за один день в регионе Апулия погибло пять человек. Средиземноморская страна с каждым годом становится все более опасной для чешских туристов, которые часто выбирают ее в качестве места летнего отдыха из-за изменения климата и повышения температуры.
Италия не является исключением. Европейский континент нагревается быстрее всех на планете, и температура здесь растет примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Например, согласно исследованию журнала Nature, летом 2023 года 47 000 европейцев погибли из-за экстремальной жары. Неудивительно, что большинство смертей пришлось на Средиземноморье, куда чешские туристы также чаще всего отправляются в отпуск.
Тем не менее, согласно опросу агентства Ipsos, экстремальные температуры, усугубленные глобальным потеплением, не влияют на выбор места отдыха для большинства чехов. На вопрос, повлияла ли экстремальная жара и жаркая погода на их планы провести отпуск за границей, лишь чуть более 10% респондентов ответили утвердительно.
«Наши данные ясно показывают, что этот фактор пока не важен для чехов», — прокомментировал результаты опроса аналитик Ipsos Милослав Драбик.
Однако в будущем ситуация может измениться. По мнению экспертов, ожидается увеличение числа экстремальных волн тепла. «В условиях глобального потепления волны тепла будут более частыми, интенсивными и затронут большее число жителей Европы», — предупреждает климатолог Саманта Берджесс из Европейской климатической службы «Коперник».
По словам Яна Папежа, вице-президента Ассоциации туристических агентств, фактор более сильной жары может играть большую роль в будущем при выборе чехами места для отпуска: «Я думаю, что после сезона этого года, который, похоже, станет одним из самых теплых в истории, люди начнут задумываться об этом».
Тот факт, что это лето рекордно жаркое, подтверждается и данными европейской службы «Коперник». По ее словам, июнь 2025 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. В Испании и Португалии температура в этом месяце поднялась до 46 градусов Цельсия.
Молодежь страдает от жары сильнее всего. Но наибольший риск она представляет для пожилых людей.
Другие данные агентства Ipsos показывают, что разные поколения по-разному воспринимают экстремальную жару.
«Очевидно, что экстремальные температуры играют наибольшую роль для молодого поколения в возрасте 18–29 лет. Напротив, поколение 50–59 лет меньше всего интересуются ими. Доля людей, которые утверждают, что это никак на них не влияет, увеличивается с возрастом», — говорит аналитик Драбик.
«Этим летом я был в отпуске в Севилье. Увидев, сколько градусов было за две недели до моего приезда, я передумал ехать. В городе постоянно стояли экстремальные температуры, превышающие 40 градусов», — рассказывает 20-летний студент Матей для издания Seznam Zprávy. В то время в Испании стояла экстремальная жара.
«В итоге поехал. Я еще молод, так что это не так сильно влияет на мое здоровье. Но раньше я ездил в отпуск с бабушкой. Для нее экстремальная жара представляет реальную угрозу здоровью, поэтому я практически не езжу с ней за границу», — добавляет студент.
Экстремальные температуры в июне этого года также свидетельствуют о большей уязвимости старшего поколения. Согласно исследованию World Weather Attribution, на которое ссылается журнал Guardian, 88% всех жертв июньской жары, обрушившейся на Европу, составили люди старше 65 лет.
Однако, как предупреждает климатолог Мирослав Трнка из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук, даже молодые люди без проблем со здоровьем не защищены от жары: «Высокие температуры опасны для жизни даже для здоровых людей, если не соблюдать элементарные правила. Это сильно недооценивается», — говорит эксперт.
Климатолог также указал на другую опасность жары в местах отдыха: «Особенно для туристов, приезжающих из стран с холодным климатом, нагрузка на организм особенно экстремальна. Местные жители, возможно, хотя бы частично адаптировались, но для туристов из стран с более мягким климатом жара может быть еще более опасной».
Италия не является исключением. Европейский континент нагревается быстрее всех на планете, и температура здесь растет примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Например, согласно исследованию журнала Nature, летом 2023 года 47 000 европейцев погибли из-за экстремальной жары. Неудивительно, что большинство смертей пришлось на Средиземноморье, куда чешские туристы также чаще всего отправляются в отпуск.
Тем не менее, согласно опросу агентства Ipsos, экстремальные температуры, усугубленные глобальным потеплением, не влияют на выбор места отдыха для большинства чехов. На вопрос, повлияла ли экстремальная жара и жаркая погода на их планы провести отпуск за границей, лишь чуть более 10% респондентов ответили утвердительно.
«Наши данные ясно показывают, что этот фактор пока не важен для чехов», — прокомментировал результаты опроса аналитик Ipsos Милослав Драбик.
Однако в будущем ситуация может измениться. По мнению экспертов, ожидается увеличение числа экстремальных волн тепла. «В условиях глобального потепления волны тепла будут более частыми, интенсивными и затронут большее число жителей Европы», — предупреждает климатолог Саманта Берджесс из Европейской климатической службы «Коперник».
По словам Яна Папежа, вице-президента Ассоциации туристических агентств, фактор более сильной жары может играть большую роль в будущем при выборе чехами места для отпуска: «Я думаю, что после сезона этого года, который, похоже, станет одним из самых теплых в истории, люди начнут задумываться об этом».
Тот факт, что это лето рекордно жаркое, подтверждается и данными европейской службы «Коперник». По ее словам, июнь 2025 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. В Испании и Португалии температура в этом месяце поднялась до 46 градусов Цельсия.
Молодежь страдает от жары сильнее всего. Но наибольший риск она представляет для пожилых людей.
Другие данные агентства Ipsos показывают, что разные поколения по-разному воспринимают экстремальную жару.
«Очевидно, что экстремальные температуры играют наибольшую роль для молодого поколения в возрасте 18–29 лет. Напротив, поколение 50–59 лет меньше всего интересуются ими. Доля людей, которые утверждают, что это никак на них не влияет, увеличивается с возрастом», — говорит аналитик Драбик.
«Этим летом я был в отпуске в Севилье. Увидев, сколько градусов было за две недели до моего приезда, я передумал ехать. В городе постоянно стояли экстремальные температуры, превышающие 40 градусов», — рассказывает 20-летний студент Матей для издания Seznam Zprávy. В то время в Испании стояла экстремальная жара.
«В итоге поехал. Я еще молод, так что это не так сильно влияет на мое здоровье. Но раньше я ездил в отпуск с бабушкой. Для нее экстремальная жара представляет реальную угрозу здоровью, поэтому я практически не езжу с ней за границу», — добавляет студент.
Экстремальные температуры в июне этого года также свидетельствуют о большей уязвимости старшего поколения. Согласно исследованию World Weather Attribution, на которое ссылается журнал Guardian, 88% всех жертв июньской жары, обрушившейся на Европу, составили люди старше 65 лет.
Однако, как предупреждает климатолог Мирослав Трнка из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук, даже молодые люди без проблем со здоровьем не защищены от жары: «Высокие температуры опасны для жизни даже для здоровых людей, если не соблюдать элементарные правила. Это сильно недооценивается», — говорит эксперт.
Климатолог также указал на другую опасность жары в местах отдыха: «Особенно для туристов, приезжающих из стран с холодным климатом, нагрузка на организм особенно экстремальна. Местные жители, возможно, хотя бы частично адаптировались, но для туристов из стран с более мягким климатом жара может быть еще более опасной».
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