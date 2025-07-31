В Карловых Варах 12-летняя девочка родила ребенка
31 июля 2025
18:00
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В одной из больниц Карловарского края произошло чрезвычайное событие: 12-летняя девочка родила здорового ребенка. По предварительным данным, отцом младенца может быть ее 16-летний брат. Делом занимаются криминалисты.
Девочка была доставлена в больницу в начале июля из-за сильных болей в животе. Врачи не ожидали, что у нее начнутся роды. Роды прошли успешно — и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.
«С учетом возраста пострадавшей мы не можем раскрывать никакие дополнительные детали», — заявил пресс-секретарь полиции Якуб Копшива. То же сообщение поступило и от пресс-секретаря Карловарской краевой больницы Маркеты Сингеровой.
По неофициальным данным, позже девочка рассказала, что отцом ребенка является ее 16-летний брат. Полиция проверяет эту информацию и уже назначила генетическую экспертизу для установления отцовства.
Семья ранее не находилась в поле зрения социальных служб и считалась социально благополучной.
Согласно чешскому законодательству, медицинское учреждение обязано немедленно уведомить не только полицию, но и органы социальной и правовой защиты детей (OSPOD).
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