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Погода в Чехии останется прохладной и дождливой как минимум до середины следующей недели

Новости и статьи
31 июля 2025
15:00
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В ближайшие дни погода в Чехии существенно не изменится. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ), в стране сохранится облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами, а дневная температура не превысит +25°C.
По информации ČHMÚ, начало августа обычно считается самым теплым периодом года, однако в 2025 году это правило не подтверждается. В понедельник и вторник средняя температура была на 1,6 и 2,7 градуса ниже многолетней нормы за 1981–2010 годы. Подобная тенденция сохраняется и сейчас.

На территорию Чехии продолжает поступать прохладный и влажный воздух с северо-запада Европы. Сегодня ожидается преимущественно облачная погода, местами с осадками и возможными грозами. Максимальные показатели не превысят +24°C, в Карловарском крае — около +19°C.

В пятницу и субботу возможны кратковременные прояснения, однако осадки могут усилиться. Температура останется в пределах +25°C, на юге Моравии в пятницу возможны +26°C. В воскресенье дожди будут менее вероятны, но небо затянет плотнее. Столбики термометров достигнут максимум +23°C, лишь при длительном солнечном свете возможны +25°C.

На понедельник синоптики также прогнозируют облачную погоду с дождями и отдельными грозами, не теплее +24°C. С середины следующей недели грядет постепенное уменьшение облачности и осадков, однако заметного потепления не предвидится.
погода
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