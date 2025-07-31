Погода в Чехии останется прохладной и дождливой как минимум до середины следующей недели

По информации ČHMÚ, начало августа обычно считается самым теплым периодом года, однако в 2025 году это правило не подтверждается. В понедельник и вторник средняя температура была на 1,6 и 2,7 градуса ниже многолетней нормы за 1981–2010 годы. Подобная тенденция сохраняется и сейчас.









На территорию Чехии продолжает поступать прохладный и влажный воздух с северо-запада Европы. Сегодня ожидается преимущественно облачная погода , местами с осадками и возможными грозами. Максимальные показатели не превысят +24°C, в Карловарском крае — около +19°C.

В пятницу и субботу возможны кратковременные прояснения, однако осадки могут усилиться. Температура останется в пределах +25°C, на юге Моравии в пятницу возможны +26°C. В воскресенье дожди будут менее вероятны, но небо затянет плотнее. Столбики термометров достигнут максимум +23°C, лишь при длительном солнечном свете возможны +25°C.





На понедельник синоптики также прогнозируют облачную погоду с дождями и отдельными грозами, не теплее +24°C. С середины следующей недели грядет постепенное уменьшение облачности и осадков, однако заметного потепления не предвидится.