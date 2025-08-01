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Группа воров скрывается в лесах у Липно: полиция проводит масштабную операцию на чешско-австрийской границе

Новости и статьи
1 августа 2025
15:00
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С раннего утра пятницы десятки чешских и австрийских полицейских, включая кинологов, спецподразделение и вертолёт, ведут поиски группы подозреваемых в районе водохранилища Липно, недалеко от деревни Святой Томаш (Sv. Tomáš), в Южной Чехии. Речь идёт о людях, совершивших преступления на территории Австрии и затем незаконно пересёкших границу с Чехией.
По информации южночешской полиции, злоумышленники предположительно проникли в здание на территории Австрии, после чего бросили автомобиль и ушли в сторону чешской границы пешком. Предполагается, что они могут скрываться в густых лесах неподалёку от Липенского водохранилища, в окрестностях населённого пункта Передни-Вытонь (Přední Výtoň).

Как сообщила пресс-секретарь полиции Южночешского края Ленка Краусова, операция началась «с ранних утренних часов» и продолжается при участии местных отделений полиции, специалистов-кинологов, бойцов спецназа и австрийских коллег. В операции также задействован полицейский вертолёт.

По предварительным данным, разыскиваются трое мужчин. Пока не уточняется, вооружены ли они и представляют ли опасность для окружающих.

Полиция просит жителей и туристов, находящихся в районе Липно, быть осторожными.
преступность полиция Австрия Чехия
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