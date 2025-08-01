Группа воров скрывается в лесах у Липно: полиция проводит масштабную операцию на чешско-австрийской границе

По информации южночешской полиции, злоумышленники предположительно проникли в здание на территории Австрии, после чего бросили автомобиль и ушли в сторону чешской границы пешком. Предполагается, что они могут скрываться в густых лесах неподалёку от Липенского водохранилища, в окрестностях населённого пункта Передни-Вытонь (Přední Výtoň).





Как сообщила пресс-секретарь полиции Южночешского края Ленка Краусова, операция началась «с ранних утренних часов» и продолжается при участии местных отделений полиции, специалистов-кинологов, бойцов спецназа и австрийских коллег. В операции также задействован полицейский вертолёт.









По предварительным данным, разыскиваются трое мужчин. Пока не уточняется, вооружены ли они и представляют ли опасность для окружающих.

Полиция просит жителей и туристов, находящихся в районе Липно, быть осторожными.