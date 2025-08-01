В Чехии растет число людей, неспособных покрыть расходы на жизнь и выплатить долги

По данным Ассоциации гражданских консультаций, в первом квартале 2025 года специалисты обработали более 11 500 запросов, связанных с долгами — на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие обращения касаются процедуры личного банкротства, интерес к которой вырос после смягчения условий.









С октября 2024 года срок освобождения от долгов для физических лиц сокращен с пяти до трех лет. Ранее на такие условия могли рассчитывать только пенсионеры , инвалиды второй и третьей групп, а также граждане с долгами, образовавшимися в несовершеннолетнем возрасте. Теперь после завершения процедуры списание оставшейся части долга не требует возврата 30% задолженности.





«Люди все чаще обращаются за советом не только по поводу исполнительных производств, но и по управлению семейным бюджетом», — отметил председатель Ассоциации Гинек Калвода. Он подчеркнул, что рост расходов на коммунальные услуги и аренду напрямую влияет на способность населения обслуживать долги.

О снижении платежеспособности населения сообщила также коллекторская компания EOS KSI ČR. Если в 2022 году почти половина должников вносила обещанные платежи, то в первой половине 2025 года — уже на 7,3% меньше. Падение показателей началось еще в прошлом году. Средняя сумма, возвращаемая должниками, также сократилась.





У них нет свободных средств, и занять их тоже негде, пояснил менеджер EOS KSI. Особенно тяжело приходится малообеспеченным домохозяйствам, чьи финансовые резервы практически исчерпаны.









Волонтеры благотворительной организации «Человек в беде» (Člověk v tísni) тоже фиксируют рост числа обращений, особенно по поводу микрозаймов — небольших сумм с коротким сроком погашения и высокими процентами. По словам эксперта Даниэля Хуле, около 70% всех случаев связано с тем, что кредиторы не проверяли платежеспособность заемщиков или устанавливали завышенные ставки — например, годовой процент выше 40%.

Организация рекомендует должникам направлять кредиторам предложения о внесудебном урегулировании. Только за один месяц волонтеры помогли подать более тысячи таких заявлений. Большинство микрофинансовых компаний соглашаются на компромисс, за исключением немногих, предпочитающих судебное разбирательство или передачу дела финансовому арбитру.





Если кредитор не оценил способность клиента возвращать долг, договор считается недействительным и заемщик обязан вернуть только основную сумму кредита.