В выходные поезда метро не будут ходить между станциями Chodov и Nádraží Holešovice
9 августа 2025
09:30
3639
9 и 10 августа поезда не будут ходить между станциями Chodov и Nádraží Holešovice. Перерыв в работе данного участка пражского метрополитена действует в связи с модернизацией оборудования безопасности. Во время перерыва в работе метро пассажиры могут воспользоваться замещающим автобусным транспортом с обозначением XC.
Метро C было закрыто до пятницы от станции Chodov до Muzeum, а в выходные дни закрытие продлится на четыре остановки до Nádraží Holešovice.
«В метро на линии C мы будем устанавливать электронные стрелочные переключатели. После их ввода в эксплуатацию на следующем участке будет завершена модернизация и замена старых станционных и путевых устройств безопасности», — сообщила в сети X пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Рехкова.
По информации транспортного предприятия, в связи с этим некоторые регулярные автобусные маршруты будут продлены или усилены. Замещающие автобусы XC будут следовать по маршруту метро C, в дневное время они будут курсировать в обоих направлениях между Ходовом и Главным вокзалом.
В выходные они будут ходить до вокзала Голешовице. Автобусные линии 189, 196 и 215 из-за перекрытия метро продлены от остановки Kačerov через Budějovická, Панкрац, Пражского восстания, Вышеград и И. П. Павлова и Музей до Главного вокзала. Линии 106, 113 и 157 в направлении от станции Krč будут также останавливаться на Kačerov, Budějovická, Brumlovka и Pod Dálnicí. В районе Jižní Město также усилены автобусы 125, 213 и 177.
Однако это не единственная причина, по которой в последние годы предприятие временно прекращает движение на линии C. Причинами перерывов в движении являются также начатая несколько лет назад замена шпал и ремонт станции Florenc. Именно из-за продолжающейся реконструкции потолочной плиты на станции Florenc метро C не ходило во время предыдущего перерыва в движении, который был в последний июльский уик-энд между станциями Hlavní nádraží и Vltavská.
«В метро на линии C мы будем устанавливать электронные стрелочные переключатели. После их ввода в эксплуатацию на следующем участке будет завершена модернизация и замена старых станционных и путевых устройств безопасности», — сообщила в сети X пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Рехкова.
По информации транспортного предприятия, в связи с этим некоторые регулярные автобусные маршруты будут продлены или усилены. Замещающие автобусы XC будут следовать по маршруту метро C, в дневное время они будут курсировать в обоих направлениях между Ходовом и Главным вокзалом.
В выходные они будут ходить до вокзала Голешовице. Автобусные линии 189, 196 и 215 из-за перекрытия метро продлены от остановки Kačerov через Budějovická, Панкрац, Пражского восстания, Вышеград и И. П. Павлова и Музей до Главного вокзала. Линии 106, 113 и 157 в направлении от станции Krč будут также останавливаться на Kačerov, Budějovická, Brumlovka и Pod Dálnicí. В районе Jižní Město также усилены автобусы 125, 213 и 177.
Однако это не единственная причина, по которой в последние годы предприятие временно прекращает движение на линии C. Причинами перерывов в движении являются также начатая несколько лет назад замена шпал и ремонт станции Florenc. Именно из-за продолжающейся реконструкции потолочной плиты на станции Florenc метро C не ходило во время предыдущего перерыва в движении, который был в последний июльский уик-энд между станциями Hlavní nádraží и Vltavská.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
8 АВГУСТА 2025
1080
15:00
8 АВГУСТА 2025
1598
13:00
8 АВГУСТА 2025
1805
11:00
8 АВГУСТА 2025
7645
09:30
8 АВГУСТА 2025
966
08:30
8 АВГУСТА 2025
791
16:30
7 АВГУСТА 2025
1693
15:00
7 АВГУСТА 2025
3271
13:30
7 АВГУСТА 2025
1032
09:30
7 АВГУСТА 2025
6890
08:30
7 АВГУСТА 2025
1196
21:00
6 АВГУСТА 2025
1646
19:30
6 АВГУСТА 2025
6030