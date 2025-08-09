В выходные поезда метро не будут ходить между станциями Chodov и Nádraží Holešovice

Новости 420on 9 августа 2025

9 и 10 августа поезда не будут ходить между станциями Chodov и Nádraží Holešovice. Перерыв в работе данного участка пражского метрополитена действует в связи с модернизацией оборудования безопасности. Во время перерыва в работе метро пассажиры могут воспользоваться замещающим автобусным транспортом с обозначением XC.