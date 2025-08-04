Незаконное трудоустройство лишило Чехию десятков миллиардов крон





Контроль показал, что профильные ведомства недостаточно координировали обмен информацией и не доначисляли страховые взносы работодателям, оштрафованным за нелегальное трудоустройство иностранцев. Так, Министерство финансов не требовало возврата переплат по взносам на обязательное медицинское страхование за нелегально работающих претендентов на трудоустройство, страховые взносы за которых уплачивало государство. Министерство финансов эти выводы опровергает, ссылаясь на законодательные ограничения и отсутствие полного списка застрахованных.

Также выявлено, что налоговые проверки по этому вопросу, проведенные Финансовой администрацией Чехии с 2021 по 2023 год, имели минимальный финансовый эффект — лишь в размере миллионов крон, что значительно меньше потенциальных потерь государства.





Кроме того, Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) и Государственная инспекция труда (SÚIP) не доначисляли обязательные страховые платежи работодателям, получившим штрафы за незаконное трудоустройство иностранцев. NKÚ отмечает, что отсутствие ясного распределения полномочий между государственными органами по этому вопросу связано с недостаточным внедрением европейской санкционной директивы.









Министерство труда и социальных дел Чехии заявило, что принимает меры для борьбы с нелегальной работой. В частности, были изменены определения нелегального труда для упрощения доказательств, расширены полномочия инспекторов и введены новые санкции , включая запрет деятельности и обязательную публичную публикацию штрафов. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) подчеркнул серьезность последствий нелегального трудоустройства как для государства, так и для самих работников.

С октября вводится новая обязанность работодателей — сообщать о начале работы иностранных граждан. Нарушение этой обязанности будет считаться административным правонарушением. Закон о едином ежемесячном отчете работодателей, одобренный Парламентом, с июля 2026 года расширит это требование на всех работников.





За период 2019–2023 годов Инспекция труда выписала 2450 штрафов на сумму 740 миллионов крон за нелегальное трудоустройство. Вместе с таможенными органами они провели 35 561 проверку, выявив 16 109 нелегально работающих, из которых почти 80% составляли граждане стран, не входящих в ЕС.