В прошлом году чехи собрали в лесах грибов и черники на миллиарды крон

Новости 420on 6 августа 2025 08:30 582

Сбор лесных ягод и грибов в прошлом году достиг 31 000 тонн. Это больше, чем в 2023 году (28 850 тонн). Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования Министерства сельского хозяйства и Факультета лесного и деревообрабатывающего хозяйства Чешского сельскохозяйственного университета в Праге. Однако эти данные ниже долгосрочного среднего показателя в 38 140 тонн, наблюдаемого с 1994 года.