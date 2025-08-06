В прошлом году чехи собрали в лесах грибов и черники на миллиарды крон
6 августа 2025
08:30
582
Сбор лесных ягод и грибов в прошлом году достиг 31 000 тонн. Это больше, чем в 2023 году (28 850 тонн). Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования Министерства сельского хозяйства и Факультета лесного и деревообрабатывающего хозяйства Чешского сельскохозяйственного университета в Праге. Однако эти данные ниже долгосрочного среднего показателя в 38 140 тонн, наблюдаемого с 1994 года.
Традиционно больше всего собирали грибы (21 300 тонн), за ними следовали черника (4 400 тонн), малина (2 200 тонн) и ежевика (1 600 тонн). Стоимость собранных ягод в 2024 году была оценена в 7,2 миллиарда крон в текущих ценах.
Данные о количестве собранных лесных ягод и их стоимости основаны на ежегодном исследовании, которое проводится в соответствии с давно проверенной методикой. В 2024 году на анкету Министерства сельского хозяйства ответили в общей сложности 1 005 респондентов со всей Чешской Республики. Опрос проводится в форме квотного отбора, чтобы обеспечить представительство различных возрастных групп, полов, регионов или размеров населенных пунктов. Эта методика используется с 1994 года и позволяет сравнивать результаты в долгосрочной временной серии. Собранные данные были проанализированы Лесохозяйственным и деревообрабатывающим факультетом Чешского сельскохозяйственного университета в Праге.
«Несмотря на то, что общий объем сбора остается ниже долгосрочного среднего показателя, мы зафиксировали рост сбора грибов и небольшой рост сбора некоторых других культур по сравнению с предыдущим годом. В то же время люди все чаще покупают лесные плоды, особенно замороженные», — сказал Марцел Ридл с лесохозяйственного факультета университета, который обработал данные за 2024 год.
Частота посещений лесов остается высокой и в 2024 году: в среднем каждый житель Чехии посещал лес 44 раза в год, что лишь немного меньше, чем в рекордном 2023 году (47 посещений). С 2018 года, когда чехи ходили в лес в среднем только 20 раз в год, количество посещений растет почти каждый год.
По результатам опроса, почти три четверти жителей посещали лес хотя бы раз в месяц, при этом 23% указали, что ходят в лес несколько раз в неделю, а еще пятая часть — раз в неделю. Наибольшая посещаемость в течение длительного времени отмечается в окрестностях Праги, а также в Среднечешском, Либерецком, Южночешском и Пльзненском краях.
В 2024 году сбором грибов и лесных ягод занималось меньше домохозяйств, чем в предыдущем году, однако количество собранных ягод и грибов по большинству видов увеличилось. Грибы собирали 68% домохозяйств (по сравнению с 70% в 2023 году), но средний годовой сбор на домохозяйство вырос до 6,91 килограмма. Незначительное снижение числа домохозяйств, занимающихся сбором, было зафиксировано и в отношении других культур, но и там люди собирали больше, чем в другие годы.
В отличие от некоторых других стран Европы, в Чехии сбор грибов разрешен для личного потребления, но не должен наносить ущерб лесу. Например, в Нидерландах сбор грибов полностью запрещен, и любое нарушение карается как браконьерство. В других странах ограничено количество грибов, которое можно собрать за день на одного человека.
«Чехи относятся к народам, которые имеют особое отношение к сбору лесных плодов. Лес для нас — это не только хозяйственная зона, но и место отдыха, традиций и связи с природой. Тот факт, что даже в наши дни мы собираем десятки тысяч тонн черники, малины или грибов в год, свидетельствует, что эта традиция остается живой на протяжении поколений», — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).
Вероятность роста грибов в конкретных местах можно отслеживать на карте Чешского гидрометеорологического института. Карта отражает пригодность влажности для роста грибов. Свои уловы и места, где растут грибы, чехи публикуют на сайте nahouby.cz.
Данные о количестве собранных лесных ягод и их стоимости основаны на ежегодном исследовании, которое проводится в соответствии с давно проверенной методикой. В 2024 году на анкету Министерства сельского хозяйства ответили в общей сложности 1 005 респондентов со всей Чешской Республики. Опрос проводится в форме квотного отбора, чтобы обеспечить представительство различных возрастных групп, полов, регионов или размеров населенных пунктов. Эта методика используется с 1994 года и позволяет сравнивать результаты в долгосрочной временной серии. Собранные данные были проанализированы Лесохозяйственным и деревообрабатывающим факультетом Чешского сельскохозяйственного университета в Праге.
«Несмотря на то, что общий объем сбора остается ниже долгосрочного среднего показателя, мы зафиксировали рост сбора грибов и небольшой рост сбора некоторых других культур по сравнению с предыдущим годом. В то же время люди все чаще покупают лесные плоды, особенно замороженные», — сказал Марцел Ридл с лесохозяйственного факультета университета, который обработал данные за 2024 год.
Частота посещений лесов остается высокой и в 2024 году: в среднем каждый житель Чехии посещал лес 44 раза в год, что лишь немного меньше, чем в рекордном 2023 году (47 посещений). С 2018 года, когда чехи ходили в лес в среднем только 20 раз в год, количество посещений растет почти каждый год.
По результатам опроса, почти три четверти жителей посещали лес хотя бы раз в месяц, при этом 23% указали, что ходят в лес несколько раз в неделю, а еще пятая часть — раз в неделю. Наибольшая посещаемость в течение длительного времени отмечается в окрестностях Праги, а также в Среднечешском, Либерецком, Южночешском и Пльзненском краях.
В 2024 году сбором грибов и лесных ягод занималось меньше домохозяйств, чем в предыдущем году, однако количество собранных ягод и грибов по большинству видов увеличилось. Грибы собирали 68% домохозяйств (по сравнению с 70% в 2023 году), но средний годовой сбор на домохозяйство вырос до 6,91 килограмма. Незначительное снижение числа домохозяйств, занимающихся сбором, было зафиксировано и в отношении других культур, но и там люди собирали больше, чем в другие годы.
В отличие от некоторых других стран Европы, в Чехии сбор грибов разрешен для личного потребления, но не должен наносить ущерб лесу. Например, в Нидерландах сбор грибов полностью запрещен, и любое нарушение карается как браконьерство. В других странах ограничено количество грибов, которое можно собрать за день на одного человека.
«Чехи относятся к народам, которые имеют особое отношение к сбору лесных плодов. Лес для нас — это не только хозяйственная зона, но и место отдыха, традиций и связи с природой. Тот факт, что даже в наши дни мы собираем десятки тысяч тонн черники, малины или грибов в год, свидетельствует, что эта традиция остается живой на протяжении поколений», — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).
Вероятность роста грибов в конкретных местах можно отслеживать на карте Чешского гидрометеорологического института. Карта отражает пригодность влажности для роста грибов. Свои уловы и места, где растут грибы, чехи публикуют на сайте nahouby.cz.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
6 АВГУСТА 2025
536
16:30
5 АВГУСТА 2025
3381
15:00
5 АВГУСТА 2025
2815
11:00
5 АВГУСТА 2025
1148
09:30
5 АВГУСТА 2025
1536
21:00
4 АВГУСТА 2025
7106
19:30
4 АВГУСТА 2025
10945
16:30
4 АВГУСТА 2025
2592
15:00
4 АВГУСТА 2025
2204
12:00
4 АВГУСТА 2025
3615
11:00
4 АВГУСТА 2025
4397
09:30
4 АВГУСТА 2025
3136