Украинцев стало больше, россиян меньше. В Чехии по-прежнему проживает более миллиона иностранцев

Новости 420on 8 августа 2025 11:00 787

Число иностранцев в Чехии за год выросло более чем на 34 тысячи. Если в конце июля прошлого года их было 1 056 626, то в этом году уже 1 091 409. Иностранцы теперь составляют десять процентов населения страны. Больше всего прибавилось украинцев — более 21 тысячи. Они также с большим отрывом остаются самой многочисленной группой иностранцев в нашей стране. Напротив, россиян в Чехии живет на две тысячи меньше, чем год назад.