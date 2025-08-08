Украинцев стало больше, россиян меньше. В Чехии по-прежнему проживает более миллиона иностранцев
8 августа 2025
11:00
787
Число иностранцев в Чехии за год выросло более чем на 34 тысячи. Если в конце июля прошлого года их было 1 056 626, то в этом году уже 1 091 409. Иностранцы теперь составляют десять процентов населения страны. Больше всего прибавилось украинцев — более 21 тысячи. Они также с большим отрывом остаются самой многочисленной группой иностранцев в нашей стране. Напротив, россиян в Чехии живет на две тысячи меньше, чем год назад.
Данные взяты из текущего отчета о миграции, который ежеквартально публикует Министерство внутренних дел. «За значительным ростом числа иностранцев на территории Чехии стоит в первую очередь предоставление временной защиты гражданам Украины, бежавшим от войны в своей стране», — сообщило ведомство.
Украинцев в нашей стране 581 184, что составляет более половины всех иностранцев. Из них 373 844 являются беженцами, то есть лицами, получившими временную защиту, которые прибыли к нам после российского вторжения в Украину.
«Чешская Республика на протяжении длительного времени является страной Европейского Союза, которая принимает наибольшее количество украинских беженцев в пересчете на численность населения», — говорится в сообщении. Это подтверждают последние данные Евростата, согласно которым в Чехии на тысячу жителей приходится 34,28 беженца. За ней следует Польша с 26,95, а в Германии, например, «всего» 14,29.
Год назад в нашей стране проживало меньше украинцев, 559 836. Среди них было 360 231 беженцев, остальные украинцы прибыли в Чехию ранее. В следующем году в статистике появится новая категория. Украинские беженцы могут в этом году подать заявление на специальный долгосрочный вид на жительство, благодаря которому они получат гарантию проживания в Чехии на следующие пять лет. Они также смогут подать заявление на постоянное проживание в стране.
Более 82 тысяч украинцев проявили интерес к этому, но, скорее всего, новое разрешение получит лишь небольшая часть из них. Они должны соответствовать строгим требованиям, в том числе зарабатывать не менее 440 тысяч крон в год.
«Информация о выполнении или невыполнении условий должна быть доступна в личных кабинетах на Информационном портале для иностранцев с 1 сентября», — пояснила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала. Те, кто выполнит условия, найдут эту информацию в своем кабинете и смогут окончательно зарегистрироваться с начала сентября до конца года.
Эти люди, скорее всего, останутся в Чехии надолго и будут фигурировать в статистике и в последующие годы. Остальные беженцы получат временную защиту как минимум до марта 2027 года и смогут легально проживать в странах-членах ЕС, включая Чехию, по крайней мере до этого времени. Вполне возможно, что они будут по-прежнему фигурировать в статистике, поскольку Министерство внутренних дел сообщило, что даже в случае перемирия или мира в Украине беженцы смогут перейти на обычный вид на жительство.
Украинцев в нашей стране 581 184, что составляет более половины всех иностранцев. Из них 373 844 являются беженцами, то есть лицами, получившими временную защиту, которые прибыли к нам после российского вторжения в Украину.
«Чешская Республика на протяжении длительного времени является страной Европейского Союза, которая принимает наибольшее количество украинских беженцев в пересчете на численность населения», — говорится в сообщении. Это подтверждают последние данные Евростата, согласно которым в Чехии на тысячу жителей приходится 34,28 беженца. За ней следует Польша с 26,95, а в Германии, например, «всего» 14,29.
Год назад в нашей стране проживало меньше украинцев, 559 836. Среди них было 360 231 беженцев, остальные украинцы прибыли в Чехию ранее. В следующем году в статистике появится новая категория. Украинские беженцы могут в этом году подать заявление на специальный долгосрочный вид на жительство, благодаря которому они получат гарантию проживания в Чехии на следующие пять лет. Они также смогут подать заявление на постоянное проживание в стране.
Более 82 тысяч украинцев проявили интерес к этому, но, скорее всего, новое разрешение получит лишь небольшая часть из них. Они должны соответствовать строгим требованиям, в том числе зарабатывать не менее 440 тысяч крон в год.
«Информация о выполнении или невыполнении условий должна быть доступна в личных кабинетах на Информационном портале для иностранцев с 1 сентября», — пояснила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала. Те, кто выполнит условия, найдут эту информацию в своем кабинете и смогут окончательно зарегистрироваться с начала сентября до конца года.
Эти люди, скорее всего, останутся в Чехии надолго и будут фигурировать в статистике и в последующие годы. Остальные беженцы получат временную защиту как минимум до марта 2027 года и смогут легально проживать в странах-членах ЕС, включая Чехию, по крайней мере до этого времени. Вполне возможно, что они будут по-прежнему фигурировать в статистике, поскольку Министерство внутренних дел сообщило, что даже в случае перемирия или мира в Украине беженцы смогут перейти на обычный вид на жительство.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
8 АВГУСТА 2025
359
09:30
8 АВГУСТА 2025
483
08:30
8 АВГУСТА 2025
491
16:30
7 АВГУСТА 2025
1425
15:00
7 АВГУСТА 2025
2899
13:30
7 АВГУСТА 2025
952
09:30
7 АВГУСТА 2025
3439
08:30
7 АВГУСТА 2025
1136
21:00
6 АВГУСТА 2025
1542
19:30
6 АВГУСТА 2025
5217
18:00
6 АВГУСТА 2025
1784
13:30
6 АВГУСТА 2025
1732
12:00
6 АВГУСТА 2025
3442