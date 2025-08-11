До +36 градусов. В Чехии ожидается очень жаркая неделя
11 августа 2025
16:30
В течение недели столбики термометров начнут подниматься выше 30 градусов по Цельсию, а к концу недели жара достигнет пика — до +36 °C перед приходом холодного фронта.
Обзор погоды с 11 по 17 августа
На предстоящей неделе погода будет определяться мощным антициклоном. С юга в страну будет поступать теплый, а затем очень жаркий воздух. С четверга возможно появление первых гроз. Ситуация начнет меняться с приходом фронтальной системы, которая приведет к похолоданию.
Погода будет благоприятствовать купанию и водным развлечениям. Температура поверхности воды в природных водоемах сейчас обычно колеблется между 21 и 24°C. Однако из-за высокой температуры воздуха качество воды в некоторых местах может ухудшаться.
Прогноз по дням
- В понедельник ожидается почти ясное небо, максимумы — от 24 до 28°C, на северо-востоке и востоке — около 23–25°C. Ветер слабый, переменный, до 4 м/с.
- Вторник будет солнечным весь день. Утром температура — 9–13°C, днем — от 26 до 30°C. В низинах прогнозируется тропический день (выше 30°C). Ветер слабый.
- Среда похожа на предыдущие дни. Утром — 11–15°C, днем — 29–33°C. К вечеру возможна высокая облачность с юга и юго-востока. Ветер слабый, переменный.
- Четверг утром ожидается 14–18°C, но в центральной Чехии и Фридлантском выступе будет тропическая ночь — температура не опустится ниже 20°C. Днем — от 30 до 34°C, местами до 36°C в низинах. Ветер слабый, переменный.
- Пятница утром — 16–21°C, также вероятна тропическая ночь. Небо будет преимущественно ясным, к вечеру на западе Чехии начнет появляться облачность с дождями и грозами. Днем — от 31 до 35°C, в низинах до 37°C. Ветер слабый, южный.
Изменение погоды на выходных
Согласно последним моделям, холодный фронт с похолоданием придет уже в пятницу вечером, тогда как ранее ожидалось его прибытие в воскресенье. В субботу в Чехии температура будет снижаться до 25°C, но на Южной Мораве сохранятся температуры выше 30°C. Там же вероятны грозы, местами сильные.
Воскресенье принесет понижение температуры из-за вторжения циклона с центром над северной Польшей. Поток холодного воздуха с севера и северо-запада приведет к дневным температурам в диапазоне 23–25°C, на Южной Мораве — до 28°C. Ночи станут прохладнее — около 12°C, к концу недели до 8°C. В долгосрочной перспективе возвращение значительной жары пока не прогнозируется.
