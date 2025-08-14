ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

До 38 градусов. В Чехии ожидаются самые жаркие дни года, затем похолодание

14 августа 2025
15:00
857
В Чехии продолжается волна жары, пик которой придется на пятницу, 15 августа. По прогнозам, температура в этот день может достичь +38 °C, что способно побить рекорд нынешнего года. Затем через страну пройдет холодный фронт, но он принесет лишь незначительные осадки.
Сейчас над северо-восточной Европой находится область высокого давления, из-за чего с юга поступает горячий воздух. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) уже выпустил предупреждение о высоких температурах. Жара и засуха повышают риск возникновения пожаров, а также увеличивают концентрацию приземного озона.

Прогноз по дням
  • Четверг, 14 августа — днем ясно или переменная облачность, на Шумаве возможны кратковременные дожди. Максимум от +31 до +35°C, в низинах до +37°C.
  • Пятница, 15 августа — вероятно, самый жаркий день года. Ночная температура +20…+25°C, местами тропическая ночь (не ниже +20°C). Днем от +32 до +36°C, местами до +38°C. К вечеру на западе начнет расти облачность, возможны локальные дожди.
  • Суббота, 16 августа — прохождение холодного фронта: больше облаков, местами дожди или грозы, затем прояснения. Утром +17…+21°C, днем от +25 до +30°C, на юге и в центре Моравии до +32°C.
  • Воскресенье, 17 августа — переменная облачность, отдельные кратковременные дожди. На юго-востоке до +28°C, в остальных регионах +21…+26°C, утром +11…+16°C.

Начало следующей недели обещает солнечную и сухую погоду с постепенным потеплением. В понедельник +22…+27°C, во вторник до +28°C, а в среду местами снова возможны тридцатиградусные значения.
погода Чехия
