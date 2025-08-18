Приятные летние дни в Чехии: потепление сменится прохладой
18 августа 2025
15:00
289
Период экстремально высоких тропических температур в Чехии подошел к концу. Начало недели будет солнечным, с комфортными летними показателями и относительно прохладными утрами. Однако уже в четверг страна окажется под влиянием холодного фронта, который откроет путь более прохладным воздушным массам с Атлантики. Выходные, вероятно, вновь порадуют ясной погодой и потеплением.
Первая половина недели: солнце и тепло
Под влиянием области высокого давления первая половина рабочей недели будет солнечной, с дневными температурами, достигающими 30°C, что идеально подходит для отдыха у воды. Однако во второй половине недели в Центральной Европе сформируется зона пониженного давления, которая принесет кратковременные дожди. Ухудшение погоды продлится недолго — уже к выходным небо вновь прояснится.
Благодаря сухому воздуху с севера, уменьшенной облачности и слабому ветру в понедельник и вторник ожидаются особенно прохладные ночи. Утренние минимумы местами опустятся ниже 10°C.
- Понедельник начался с ясного утра и температур 8–13°C, в долинах рек были возможны локальные туманы. Днем преобладает переменная облачность, на востоке страны временами пасмурно. После полудня столбики термометров покажут 22–26°C, ветер слабый, северо-восточный (2–6 м/с).
- Вторник встретит ясным небом и прохладой (6–10°C утром). Днем ожидается 24–28°C, а в низинах возможны даже тропические 30°C. Ветер юго-восточный, слабый.
Середина недели: приближение дождей
В среду небо останется ясным до полудня, но к вечеру с запада начнет усиливаться облачность. На юге Чехии возможны кратковременные дожди и слабые грозы. Утром — 8–12°C, днем — 26–31°C. Ветер сначала юго-восточный, затем сменится на северо-западный.
Четверг и пятница: похолодание и осадки
- В четверг большую часть страны накроет облачность с периодическими дождями, местами — грозами. На северо-западе возможны прояснения. Утром — 13–17°C, днем — 19–25°C. Ветер умеренный, северный.
- Пятница начнется с облачной погоды, на востоке еще возможны остаточные дожди. К полудню в западных регионах станет яснее. Утром — 9–14°C, днем — 19–23°C. Ветер северо-западный.
Выходные: прохладно, но солнечно
Согласно прогнозам, в выходные в Чехию вернется область высокого давления, обеспечивая переменную облачность. Дожди маловероятны, лишь временная облачность во второй половине дня.
- Европейская модель ECMWF прогнозирует 18–22°C.
- Глобальная модель GFS обещает погоду чуть теплее — до 24°C.
Настоящее летнее тепло, возможно даже с тропическими температурами, вернется в Чехию уже на следующей неделе.
