Прага повышает штраф за безбилетный проезд: сколько теперь придется платить

ОБЩЕСТВО

19 августа 2025
15:00
842
С конца летних каникул в Праге существенно увеличивается штраф за проезд без действительного билета. Если раньше контролер на месте выписывал штраф в размере 1 000 крон, то с сентября эта сумма вырастет до 1 200 крон. При более поздней оплате штраф увеличится до 1 500–2 000 крон.
«Цель повышения штрафов — сохранить соотношение между стоимостью билета и размером наказания, чтобы у пассажиров оставалась достаточная мотивация оплачивать проезд», — пояснил вчера для Novinky Филип Драпал, пресс-секретарь компании Ropid, организующей общественный транспорт в столице. 


При этом пражские власти одобрили и повышение цен на разовые билеты с января следующего года: полчаса поездки подорожает с 30 до 39 крон (при покупке через приложение Lítačka — до 36 крон), а билет на 90 минут — с 40 до 50 крон (при покупке через приложение — до 46 крон). 

«Даже после повышения штраф в Праге будет ниже, чем в Среднечешском крае», — подчеркнул Драпал. В июне местное собрание края утвердило повышение не только стоимости билетов, но и штрафа за безбилетный проезд с 1 000 крон сразу до 2 500 крон. 

Сегодня базовый штраф в Праге составляет 1 500 крон, но если пассажир оплатит его на месте или в течение 15 дней, сумма снижается до 1 000 крон. При покупке годового абонемента PID в течение пяти рабочих дней штраф можно уменьшить до 800 крон. 

С сентября безбилетники будут платить на месте 1 200 крон (ранее 1 000), в течение 15 дней — 1 500 крон (ранее 1 000), в остальных случаях — 2 000 крон (ранее 1 500). Плата за последующее предъявление забытого абонемента остается на уровне 50 крон. 
Чехия транспорт
