Прага повышает штраф за безбилетный проезд: сколько теперь придется платить

Новости и статьи 19 августа 2025 15:00 842

С конца летних каникул в Праге существенно увеличивается штраф за проезд без действительного билета. Если раньше контролер на месте выписывал штраф в размере 1 000 крон, то с сентября эта сумма вырастет до 1 200 крон. При более поздней оплате штраф увеличится до 1 500–2 000 крон.