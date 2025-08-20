ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Начало сентября в Чехии ожидается с аномально высокими температурами

20 августа 2025
18:00
По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), начало сентября в Чехии будет отмечено температурами выше среднего. В то же время последняя декада августа ожидается более прохладной. Наиболее жарким днем этого года, по всей вероятности, останется пятница, 15 августа, когда на 50 метеостанциях зафиксировали так называемый «супертропический» день с температурой 35°C и выше.
Максимальные температуры в первую неделю сентября могут достигать около 25°C, минимальные – около 12°C, что выше средних значений для этого периода. Некоторые модели прогнозируют температуру до 30°C, но это менее вероятный сценарий. 

С начала августа наблюдается переменчивый характер погоды: сначала температуры были ниже среднего, затем наступила жара. Пятница, 15 августа, стала самым жарким днем этого года, когда 50 станций зафиксировали температуру воздуха 35°C и выше. Всего в 2025 году уже зарегистрировано шесть «супертропических» дней. Для сравнения, в прошлом году, который стал исторически самым жарким, к этой дате было семь дней с максимальной температурой выше 35°C. В июле и августе 2015 года таких было 10 и 13 соответственно. 

Рекорд самой высокой температуры в этом году – 36,9°C – зафиксирован на станции Добржиховице. При этом прошлогодний рекорд 2 июля (37,4°C, станции Гусинец и Ржеж) не был побит. 

Станция Добржиховице (округ Прага-запад) лидирует по количеству тропических дней в 2025 году – 26. На юге Моравии на станциях Леднице, Брно, Жабовржески и Дьяковице зафиксировано по 23 таких дня. 
погода Чехия
