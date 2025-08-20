Начало сентября в Чехии ожидается с аномально высокими температурами

По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), начало сентября в Чехии будет отмечено температурами выше среднего. В то же время последняя декада августа ожидается более прохладной. Наиболее жарким днем этого года, по всей вероятности, останется пятница, 15 августа, когда на 50 метеостанциях зафиксировали так называемый «супертропический» день с температурой 35°C и выше.