Проезд в Праге и Среднечешском крае подорожает: что нужно знать пассажирам

Единоразовые билеты

Самое заметное подорожание коснется коротких поездок. Теперь выгоднее всего покупать Самое заметное подорожание коснется коротких поездок. Теперь выгоднее всего покупать билеты через мобильное приложение PID Lítačka:

30 минут: бумажный — 39 крон, через Lítačku — 36 крон, SMS — 42 кроны (сейчас 30 крон);

90 минут: бумажный — 50 крон, через Lítačku — 46 крон, SMS — 55 крон (сейчас 40 крон).



Туристические билеты на 24 и 72 часа также немного подорожают, но покупка через приложение останется дешевле, чем в бумажной форме.



Абонементы

Месячные и годовые проездные в Праге дорожать не будут. Однако увеличится стоимость провоза багажа и собак в поездах в пределах столицы: бумажный билет будет стоить 25 крон вместо 20, электронный — 23 кроны. Для билетов от 24 часов и дольше доплата за багаж и животных по-прежнему не требуется.



Airport Express

Наиболее резкий рост цен затронет автобус Airport Express из Главного вокзала на аэропорт Вацлава Гавела: билет подорожает вдвое — со 100 до 200 крон.





Скидки для студентов





С нового года упростится подтверждение права на льготу. Карта ISIC будет действовать до конца календарного года без дополнительного подтверждения. Кроме того, дети и подростки от 6 до 18 лет смогут пользоваться льготой, предъявляя ISIC или подтверждая дату рождения, в том числе через банковскую идентификацию.

Зоны и тарифы





Прага будет учитываться как три зоны вместо нынешних четырех. Это позволит тем, кто ездит в столицу без абонемента и пересаживается на городской транспорт , немного сэкономить.

Штрафы за безбилетный проезд

Уже с сентября 2025 года возрастут штрафы за проезд без билета:

в Праге — 1200 крон при оплате на месте, 1500 при оплате в течение 15 дней, 2000 при поздней оплате;

в Среднечешском крае — 2500 крон.



Влияние на пассажиров

По расчетам системы PID, рост цен на разовые и краткосрочные билеты приведет к увеличению выручки и может стимулировать больше пассажиров переходить на абонементы. При нынешних тарифах «точка безубыточности» между покупкой 90-минутных билетов и годовым абонементом наступает примерно после 8 поездок в месяц.