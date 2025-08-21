Проезд в Праге и Среднечешском крае подорожает: что нужно знать пассажирам
21 августа 2025
18:00
201
С 1 января 2026 года в Праге и пригородных районах Среднечешского края вырастут цены на билеты в общественном транспорте, а также увеличатся штрафы за безбилетный проезд. Решение уже принято как городскими властями Праги, так и руководством края.
Единоразовые билеты
Самое заметное подорожание коснется коротких поездок. Теперь выгоднее всего покупать билеты через мобильное приложение PID Lítačka:
Самое заметное подорожание коснется коротких поездок. Теперь выгоднее всего покупать билеты через мобильное приложение PID Lítačka:
- 30 минут: бумажный — 39 крон, через Lítačku — 36 крон, SMS — 42 кроны (сейчас 30 крон);
- 90 минут: бумажный — 50 крон, через Lítačku — 46 крон, SMS — 55 крон (сейчас 40 крон).
Туристические билеты на 24 и 72 часа также немного подорожают, но покупка через приложение останется дешевле, чем в бумажной форме.
Абонементы
Месячные и годовые проездные в Праге дорожать не будут. Однако увеличится стоимость провоза багажа и собак в поездах в пределах столицы: бумажный билет будет стоить 25 крон вместо 20, электронный — 23 кроны. Для билетов от 24 часов и дольше доплата за багаж и животных по-прежнему не требуется.
Airport Express
Наиболее резкий рост цен затронет автобус Airport Express из Главного вокзала на аэропорт Вацлава Гавела: билет подорожает вдвое — со 100 до 200 крон.
Скидки для студентов
С нового года упростится подтверждение права на льготу. Карта ISIC будет действовать до конца календарного года без дополнительного подтверждения. Кроме того, дети и подростки от 6 до 18 лет смогут пользоваться льготой, предъявляя ISIC или подтверждая дату рождения, в том числе через банковскую идентификацию.
Зоны и тарифы
Прага будет учитываться как три зоны вместо нынешних четырех. Это позволит тем, кто ездит в столицу без абонемента и пересаживается на городской транспорт, немного сэкономить.
Штрафы за безбилетный проезд
Уже с сентября 2025 года возрастут штрафы за проезд без билета:
- в Праге — 1200 крон при оплате на месте, 1500 при оплате в течение 15 дней, 2000 при поздней оплате;
- в Среднечешском крае — 2500 крон.
Влияние на пассажиров
По расчетам системы PID, рост цен на разовые и краткосрочные билеты приведет к увеличению выручки и может стимулировать больше пассажиров переходить на абонементы. При нынешних тарифах «точка безубыточности» между покупкой 90-минутных билетов и годовым абонементом наступает примерно после 8 поездок в месяц.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
21 АВГУСТА 2025
329
15:00
21 АВГУСТА 2025
527
13:30
21 АВГУСТА 2025
1684
12:00
21 АВГУСТА 2025
1071
11:00
21 АВГУСТА 2025
918
09:30
21 АВГУСТА 2025
608
21:00
20 АВГУСТА 2025
2949
19:30
20 АВГУСТА 2025
1557
18:00
20 АВГУСТА 2025
8927
16:30
20 АВГУСТА 2025
1511
15:00
20 АВГУСТА 2025
2984
13:30
20 АВГУСТА 2025
1584
12:00
20 АВГУСТА 2025
1652
11:00
20 АВГУСТА 2025
2267