Мужчина из Праги угрожал женщине и выбрасывал оружие из окна. Полиция застрелила его
23 августа 2025
11:00
462
Во время полицейской операции против мужчины, угрожавшего своей жене, полиция открыла огонь. Агрессивный мужчина скончался. Инцидент произошел в среду в Праге 8.
«Мы были с друзьями на футбольном поле, и я заметила, что на улице какой-то мужчина толкает женщину. Я подошла посмотреть и заметила, что женщина была в состоянии сильного стресса, плакала, была без обуви и совершенно в шоке», — описала Seznam Zprávy свидетельница, которая вызвала полицию. Инцидент произошел в среду около восьми часов вечера в Старых Дяблицах в Праге 8.
По словам свидетельницы, мужчина хотел утащить женщину домой, говоря, что она его жена и должна его слушаться, иначе будет плохо.
«Я сказала ему, чтобы он уважал ее, если она его жена, и отпустил ее, если она просит. Рядом был их восьмилетний сын, который все видел», — рассказывает свидетельница. В тот момент, когда она сказала, что вызовет полицию, агрессор достал нож.
«Он сказал мне, что если я позвоню кому-нибудь, то произойдет что-то плохое, и продолжал пытаться оттащить женщину домой. Когда я позвонила в полицию, он пошел в свой дом, он жил на первом этаже, и через открытое окно начал кричать, что его застрелят, потому что он не будет слушаться приказов полиции», — описывает свидетельница.
По словам свидетельницы, дома он начал уничтожать вещи. Он выбросил ящик с столовыми приборами, взял два ножа и начал угрожать жене, что покончит с собой, если она не придет. Подруга свидетельницы, с которой разговаривал репортер Seznam Zpráv, рассказала, что видела, как мужчина порезал себе горло с обеих сторон.
«Потом приехала полиция, они разговаривали с этим мужчиной, но он отказывался выйти из квартиры и угрожал, что покончит с собой. Приехало еще несколько полицейских машин, потом, кажется, спецназ, и я пошла домой», — говорит она.
По информации источника Seznam Zpráv, полиция применила несколько взрывных устройств, которые бросила в квартиру, а в окно, в котором находился мужчина с ножом, выпустила выстрелы из перцового баллончика, так называемого pepperball. Затем, по информации источника, один из полицейских применил штурмовую винтовку.
Выбрасывал оружие из окна
Полиция подтвердила, что выезжала к опасному мужчине, который преследовал свою партнершу.
«По прибытии полиции мужчина забаррикадировался в квартире, угрожал самоубийством и угрожал полицейским, что у него много оружия. По этой причине на место были вызваны спецназ и полицейский переговорщик», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.
«Во время переговоров, которые длились более часа, мужчина продолжал угрожать и начал выбрасывать из окна оружие, а также достал огнестрельное оружие. В ходе последующей операции полицейские применили служебное оружие против мужчины и после его ранения немедленно оказали ему первую помощь. Мужчина скончался в больнице», — добавила она.
На месте полиция изъяла большое количество холодного оружия, в том числе ножи, и огнестрельное оружие. 47-летний мужчина был судим за насильственные преступления и преступления, связанные с наркотиками. Все дело передано сотрудникам Генеральной инспекции сил безопасности.
По данным ЧТК, в этом году в Чехии в результате применения полицией оружия погибли пять человек. В феврале полицейские применили огнестрельное оружие и электрошокер против мужчины, который в пражском районе Нусли напал с ножом на оперативный отряд. В марте в пражском районе Вршовице был ранен мужчина, который напал на полицейских с ножом, он скончался в больнице.
От огнестрельного ранения, нанесенного полицейским, в больнице скончался также мужчина, который в апреле в Тршебони в районе Йиндржигоградского угрожал ножом своей знакомой. В конце июля полицейский, прибывший на вызов в Иванчицы под Бренном, застрелил агрессивного мужчину, который ранее ножом ранил трех человек, в том числе спасателя и полицейского. Все эти события расследуются GIBS.
По словам свидетельницы, мужчина хотел утащить женщину домой, говоря, что она его жена и должна его слушаться, иначе будет плохо.
«Я сказала ему, чтобы он уважал ее, если она его жена, и отпустил ее, если она просит. Рядом был их восьмилетний сын, который все видел», — рассказывает свидетельница. В тот момент, когда она сказала, что вызовет полицию, агрессор достал нож.
«Он сказал мне, что если я позвоню кому-нибудь, то произойдет что-то плохое, и продолжал пытаться оттащить женщину домой. Когда я позвонила в полицию, он пошел в свой дом, он жил на первом этаже, и через открытое окно начал кричать, что его застрелят, потому что он не будет слушаться приказов полиции», — описывает свидетельница.
По словам свидетельницы, дома он начал уничтожать вещи. Он выбросил ящик с столовыми приборами, взял два ножа и начал угрожать жене, что покончит с собой, если она не придет. Подруга свидетельницы, с которой разговаривал репортер Seznam Zpráv, рассказала, что видела, как мужчина порезал себе горло с обеих сторон.
«Потом приехала полиция, они разговаривали с этим мужчиной, но он отказывался выйти из квартиры и угрожал, что покончит с собой. Приехало еще несколько полицейских машин, потом, кажется, спецназ, и я пошла домой», — говорит она.
По информации источника Seznam Zpráv, полиция применила несколько взрывных устройств, которые бросила в квартиру, а в окно, в котором находился мужчина с ножом, выпустила выстрелы из перцового баллончика, так называемого pepperball. Затем, по информации источника, один из полицейских применил штурмовую винтовку.
Выбрасывал оружие из окна
Полиция подтвердила, что выезжала к опасному мужчине, который преследовал свою партнершу.
«По прибытии полиции мужчина забаррикадировался в квартире, угрожал самоубийством и угрожал полицейским, что у него много оружия. По этой причине на место были вызваны спецназ и полицейский переговорщик», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.
«Во время переговоров, которые длились более часа, мужчина продолжал угрожать и начал выбрасывать из окна оружие, а также достал огнестрельное оружие. В ходе последующей операции полицейские применили служебное оружие против мужчины и после его ранения немедленно оказали ему первую помощь. Мужчина скончался в больнице», — добавила она.
На месте полиция изъяла большое количество холодного оружия, в том числе ножи, и огнестрельное оружие. 47-летний мужчина был судим за насильственные преступления и преступления, связанные с наркотиками. Все дело передано сотрудникам Генеральной инспекции сил безопасности.
По данным ЧТК, в этом году в Чехии в результате применения полицией оружия погибли пять человек. В феврале полицейские применили огнестрельное оружие и электрошокер против мужчины, который в пражском районе Нусли напал с ножом на оперативный отряд. В марте в пражском районе Вршовице был ранен мужчина, который напал на полицейских с ножом, он скончался в больнице.
От огнестрельного ранения, нанесенного полицейским, в больнице скончался также мужчина, который в апреле в Тршебони в районе Йиндржигоградского угрожал ножом своей знакомой. В конце июля полицейский, прибывший на вызов в Иванчицы под Бренном, застрелил агрессивного мужчину, который ранее ножом ранил трех человек, в том числе спасателя и полицейского. Все эти события расследуются GIBS.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
23 АВГУСТА 2025
327
18:00
22 АВГУСТА 2025
1309
16:30
22 АВГУСТА 2025
1665
15:00
22 АВГУСТА 2025
895
09:30
22 АВГУСТА 2025
2889
08:30
22 АВГУСТА 2025
1196
21:00
21 АВГУСТА 2025
1972
19:30
21 АВГУСТА 2025
1196
18:00
21 АВГУСТА 2025
3371
16:30
21 АВГУСТА 2025
1703
15:00
21 АВГУСТА 2025
3210
13:30
21 АВГУСТА 2025
4070
12:00
21 АВГУСТА 2025
2219
11:00
21 АВГУСТА 2025
4358