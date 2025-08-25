Отношение к россиянам в Чехии: «Ты уже сжег российский паспорт?»
25 августа 2025
11:00
1305
С начала войны в Украине русское меньшинство в Чехии все чаще сталкивается с проявлениями дискриминации. При этом они часто не согласны с войной и, по их словам, не поддерживают режим Путина. Кроме того, новая поправка к закону практически лишает их возможности получить чешское гражданство.
Рядом с площадью Победы в пражском районе Дейвице может появиться улица Русского изгнания. Мэр Праги 6 Якуб Старек (ODS) сообщил газете Mladá fronta Dnes, что такое рекомендацию дала местная комиссия по топографии. Это связано с планами по строительству новой объездной дороги «Кулатяк», которое должно начаться в 2027 году и завершиться двумя годами позже. Новая дорога под названием «Русского изгнания» соединит улицы Европейская и Сватовицкая.
Seznam Zprávy обратился с вопросом о том, как они относятся к названию, к нескольким представителям русской меньшинства в Чехии. Например, историк и публицист русского происхождения Алексей Келин приветствует это название. «Каждый будет интерпретировать его по-своему, но я думаю, что это хорошо. В конце концов, это заставит некоторых людей задуматься, являются ли русские какой-то низшей расой или просто совершают ошибки, как и другие народы», — прокомментировал планы городского округа.
«Мне предложение нравится по двум причинам: в начале XX века в Девицах было много русских эмигрантов, и это будет напоминанием о помощи Масарика русским мигрантам», — сказал редакции Максим Билан из Санкт-Петербурга, который живет в Чехии 11 лет. «Я только немного опасаюсь реакции на слово "русский", для людей это красная тряпка», — добавляет он.
Однако не все воспринимают эту идею положительно. «Название улицы — это, на мой взгляд, пустой жест, я не вижу в этом ничего важного, поскольку это не принесет никакой практической пользы», — сказал редакции Денис Ефремов, который приехал в Чехию 13 лет назад для учебы.
Критически высказался в комментарии в Facebook и оппозиционный политолог Иван Преображенский: «Гражданство было бы лучшим подарком, чем эта ерунда».
Число россиян в Чехии сокращается
Представители русского меньшинства в Чехии также отмечают, как с начала войны в Украине изменилось отношение к их диаспоре в стране.
По данным Министерства внутренних дел, предоставленным Seznam Zprávy, в Чешской Республике в настоящее время проживает почти 38 000 человек, относящих себя к русскому меньшинству. Однако с начала войны в Украине их число сокращается. В конце 2021 года, то есть за два месяца до начала вторжения, в Чехии проживало на 7 000 русских больше.
Недавний опрос агентства STEM показал, что отношение чехов к русским ухудшилось. По данным STEM, восприятие русских начинает падать до уровня, зафиксированного в 90-е годы прошлого века. В то время русский сосед не беспокоил только пятую часть чешского общества.
«Ты уже сжег российский паспорт?»
Представители российского меньшинства в основном заявили, что до войны они не сталкивались с проявлениями ненависти со стороны чехов в значительной степени. «Я работаю стоматологом, и были единичные случаи, когда пациент узнавал, откуда я, и уходил из кабинета. Но это нельзя обобщать», — рассказала редакции О. М., которая живет в Чехии вместе с мужем с 2014 года.
С единичными инцидентами до российского вторжения в Украину сталкивался и Ефремов. «Например, когда я ехал в трамвае, кто-то услышал, что я говорю по-русски, и начал громко об этом говорить, сопровождая свои слова ругательствами», — рассказал он.
Однако после начала конфликта в Украине ситуация для россиян в Чехии ухудшилась, по словам О. М., в ее окружении участились случаи дискриминации.
С особым отношением столкнулся и Ефремов. «Один из профессоров сразу после начала войны спросил меня, не сжег ли я уже российский паспорт, — вспоминает он. — В то время я думал о совсем других вещах, у меня были украинские студенты, у которых в оккупированной стране были семьи, и я хотел им помочь. Его вопрос показался мне глупым».
«Сам я сталкиваюсь только с намеками или плохими шутками. Думаю, это во многом потому, что мне удается "скрывать" свое происхождение — я хорошо говорю по-чешски, и на первый взгляд это не заметно», — сказал Билан. Однако он знает о случаях дискриминации из своего окружения: «Друзья, которые тоже из России, рассказывали мне несколько историй, когда они попадали в неприятные ситуации».
По словам некоторых россиян, после начала вторжения они столкнулись с дискриминацией со стороны государственных учреждений. «Примерно через полгода после начала войны я начал чувствовать давление со стороны банка, с которым у меня многолетние отношения», — рассказал Станислав Щербаков, который живет в Чехии с 2016 года.
По словам Щербакова, банк несколько раз в год просил его лично приехать и предъявить один и тот же документ. «Часто они также просили меня показать им договор аренды. Им не нравилось, что у меня его нет, потому что я живу в собственном семейном доме. Они постоянно просят меня предоставить какие-то документы, я пробовал, например, счет за воду или электричество, но им этого недостаточно», — сказал он.
«В моем окружении нет ни одного русского, который поддерживал бы Путина»
Одной из тем, которая осложняет отношения между чехами и русским меньшинством, является предположение, что русские поддерживают нынешнего президента Владимира Путина. «Чехи хотят, чтобы мы ходили по улицам с надписями на лбу, что мы ненавидим Путина и не поддерживаем войну», — сказала О. М.
Это подтверждает и Билан: «Когда чехи узнают, что я русский, они часто боятся, что я согласен с Путиным. Они ожидают от меня какого-то определения, чтобы я подтвердил, что я на "правильной стороне"».
Опрошенные русские согласны с тем, что большинство людей в их сообществах не поддерживают Путина. «Возможно, это связано с тем, в каком "пузыре" я живу и сколько мне лет, но я искренне не знаю ни одного русского, который живет здесь, в Чехии, и поддерживает войну», — сказал Билан. «Я бы сказал, что нас объединяет антипутинское мышление», — добавляет Ефремов.
Среди русского меньшинства в своем окружении Шербаков тоже не знает ни одного сторонника Путина. «Однако я знаю довольно много чехов, которые его поддерживают. Я объясняю им, как обстоят дела на самом деле и почему я его не поддерживаю. Иногда я меняю их мнение», — сказал он.
Однако не все представители русского меньшинства могут позволить себе открыто критиковать Путина. «Хотя я согласен с этими вещами и ненавижу российский режим, я не могу говорить об этом вслух. Я боюсь. У меня в России остались родственники, и я не хочу подвергать их опасности. Там сейчас людей сажают в тюрьму за посты в интернете, поэтому лучше молчать», — рассказала О. М.
Сложность получения чешского гражданства
Жизнь в Чехии для россиян также не облегчает поправка к закону Lex Ukrajina 7, подписанная в феврале президентом Петром Павелом. Помимо продления защиты украинским беженцам, она усложняет россиянам возможность получения чешского гражданства. Желающие должны сначала отказаться от российского гражданства, для чего им необходимо посетить страну.
«Для многих людей поездка в Россию означала бы либо мобилизацию на фронт, либо сразу тюрьму», — пояснил Келин. «Некоторые не хотят отказываться от российского гражданства, потому что это поставило бы под угрозу остальных членов их семьи, которые остались в России», — добавил он.
«Многие россияне, проживающие в Чехии, планировали рано или поздно подать заявление на получение чешского гражданства. Этот закон фактически нарушил их жизненные планы. Некоторые из них даже думают о том, чтобы переехать», — прокомментировал закон для редакции российский оппозиционер и историк Денис Билунов.
Введение поправки коснулось и семьи Щербакова. «У нас с женой трое детей, двое старших имеют чешское гражданство, младший — нет. И у него практически нет шансов его получить. Он уже ходил здесь в школу, не умеет ни читать, ни писать по-русски. Сейчас ему 13 лет, и он вообще не понимает, что сделал не так», — рассказал Щербаков. Сами он и его жена не имеют чешского гражданства.
Щербаков готов поехать в Россию, чтобы отказаться от гражданства. «Для отказа от российского гражданства необходимо иметь другое гражданство или хотя бы обещание о его предоставлении, а в Чехии у нас нет на это шансов. Поэтому мы серьезно подумываем о переезде в Америку. Это очень frustrating», — добавил он.
Невозможность получить гражданство для россиян критиковали не только оппозиция в парламенте, но и юристы. В тексте, опубликованном на сайте Právo 21, они назвали закон неконституционным и противоречащим международным договорам. Против закона выступила также группа «Мы люди», которая подала жалобу в Конституционный суд.
«В России я работал политическим маркетологом, и даже с этой точки зрения закон не имеет для меня смысла. Он выглядит популистским. Просто сейчас популярно быть антироссийским, поэтому закон, вероятно, имеет поддержку большинства чехов. Однако его авторы игнорируют последствия, которые его принятие будет иметь для россиян в Чехии», — добавил Билунов.
