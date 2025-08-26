Пражский метроном снова заработал и символически отмеряет время
26 августа 2025
09:30
По сообщению владельца, компании PSN, огромный маятник высотой почти 25 метров в пражском районе Летна снова заработал после капитального ремонта.
Необычный артефакт появился на Летне в 1991 году. Тогда на месте, где раньше стоял памятник Сталину, было возведено движущееся произведение «Машина времени» скульптора Вратислава Карла Новака. Метроном был доставлен на Летну из производственного цеха ČKD с помощью вертолета. Первоначально предполагалось, что он будет установлен на время выставки, но в конце концов монументальное семитонное произведение осталось в парке. Однако оно часто выходило из строя.
По информации компании PSN (ранее Pražská správa nemovitostí), последняя капитальная реконструкция заняла более двух лет и обошлась почти в 2 миллиона крон. В ходе работ были полностью заменены зубчатые колеса, конструкция была проверена ультразвуком, добавлены новые элементы безопасности. Кроме того, метроном получил новую поверхность, а также новое освещение и систему видеонаблюдения.
«Каждое вмешательство в метроном — это технический вызов. Механизм — это сложная машина, и доступ к отдельным частям затруднен. Сейчас идет пробная эксплуатация, мы тестируем новый привод», — сказал Павел Горда, чья компания отвечает за сервисное обслуживание.
Стрелка метронома отклоняется до 60 градусов, а его движение обеспечивает двухтонный груз. Ежегодная эксплуатация обходится в сотни тысяч крон.
«Маятник является важным символом Праги. С момента ввода в эксплуатацию он отсчитывает ход времени и одновременно напоминает о моменте, когда наша страна обрела свободу после падения коммунистического режима», — добавил исполнительный директор PSN Макс Скала.
