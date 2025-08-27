Новый вид мошенничества: преступники могут снимать деньги, когда жертва стоит у банкомата

Новости 420on 27 августа 2025 12:00 761

Благодаря новым технологиям, пользователь банкомата может стать жертвой кражи денег в тот момент, когда он снимает наличные. Преступники делают это с помощью устройств, которые могут передавать онлайн скопированные данные с платежных карт. Аналогичным образом развиваются и мошеннические схемы, уже известные как «ложный банкир». Во вторник полиция в Праге предупредила о новых типах рисков, связанных с чиповыми картами.