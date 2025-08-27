Новый вид мошенничества: преступники могут снимать деньги, когда жертва стоит у банкомата
27 августа 2025
12:00
Благодаря новым технологиям, пользователь банкомата может стать жертвой кражи денег в тот момент, когда он снимает наличные. Преступники делают это с помощью устройств, которые могут передавать онлайн скопированные данные с платежных карт. Аналогичным образом развиваются и мошеннические схемы, уже известные как «ложный банкир». Во вторник полиция в Праге предупредила о новых типах рисков, связанных с чиповыми картами.
В последние дни пражские криминалисты в сотрудничестве с банками и полицией из-за рубежа столкнулись с новыми типами злоупотребления платежными картами.
«Первый напоминает так называемый скимминг, то есть копирование платежной карты при снятии наличных в банкомате. Владелец карты хочет бесконтактно снять наличные и, как обычно, прикладывает карту к NFC-чипу банкомата, то есть к месту с логотипом для бесконтактного снятия. Однако в этом месте преступник размещает трудно обнаруживаемое считывающее устройство, предназначенное для передачи данных с чипа платежной карты», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский.
Затем возникает проблема с снятием наличных, из-за которой потерпевший переходит к классическому снятию, физически вставляя карту в банкомат, после чего вводит PIN-код и снимает необходимую сумму наличных.
«Однако к этому моменту скопированные данные с карты уже отправляются онлайн преступнику, а поскольку область кнопок для ввода PIN-кода снимается камерой, снова незаметно установленной преступником, то он получает не только данные с карты, но и ее PIN-код, и ничто не мешает ему снимать наличные деньги в то же время, что и потерпевший, в любой точке мира», — отметил пресс-секретарь, добавив, что упомянутая технология широко распространена в основном за рубежом, но набирает популярность и в Чехии, особенно на самообслуживаемых заправочных станциях и в других местах с бесконтактной оплатой.
Фальшивый банкир
Второй тип злоупотребления картой связан с уже печально известными и очень распространенными мошенничествами, известными как «фальшивый банкир».
«Здесь полностью отпадает необходимость перевода наличных с одного счета на другой и последующего снятия наличных с помощью подставного лица. После того, как сработает сценарий взлома счета, попытки оформления кредита и ссуды и т. д., жертве вновь навязывается необходимость заблокировать свою платежную карту от злоупотребления, как правило, на 24 часа», — сказал Рыбанский.
Затем поддельный банкир заставляет жертву скачать приложение или отправляет ей ссылку на сайт, где она вводит свои данные безопасности, а также PIN-код платежной карты.
«Затем мошенник инструктирует жертву приложить карту к задней части мобильного телефона. Благодаря загруженному приложению или ссылке мобильный телефон потерпевшего может считывать чип карты. В то время, когда потерпевший держит ее у своего устройства, полагая, что защищает свои деньги, где-то у банкомата стоит сборщик и спокойно снимает наличные деньги жертвы, не сообщая ей об этом», — уточнил пресс-секретарь.
В связи с этими чрезвычайно изощренными видами мошенничества криминалисты задержали и обвинили мужчину, который выполнял роль сборщика. Суд отправил подозреваемого в следственный изолятор. Пока что следователи обвиняют его в нанесении ущерба на сумму более трех миллионов крон за период с мая по июль.
