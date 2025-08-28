В Брно иностранец в ходе потасовки несколько раз ударил ножом другого мужчину и скрылся
28 августа 2025
18:00
470
Площадь перед главным вокзалом Брно давно считается одним из самых проблемных мест города. Особенно ночью её посещают пьяные компании, а столкновения там происходят почти ежедневно. В среду, за полчаса до полуночи, ситуация обострилась: в ходе потасовки один мужчина был ранен ножом. Нападавший скрылся и спрятался в ближайшем доме.
По словам пресс-секретаря полиции Петра Валы, пострадавшего доставили в больницу, а возможного преступника задержали в соседнем доме. «Он был ограничен в свободе передвижения и сейчас находится в полицейском участке», — уточнил Вала, добавив, что задержанный — иностранец среднего возраста.
Пресс-секретарь муниципальной полиции Якуб Ганем сообщил, что в поиски подозреваемого были задействованы все свободные патрули в центре города. «Один из патрулей был направлен свидетелями к дому, куда скрылся подозреваемый. Полицейские проникли внутрь и обнаружили его возле одной из открытых квартир. Мужчина попытался убежать, поэтому патруль применил средства принуждения и передал его полиции», — добавил Ганем.
Михаэла Ботхова, пресс-секретарь службы скорой помощи, уточнила: «Мы оказывали помощь молодому человеку, после чего доставили его в больницу для исключения более серьёзных травм».
Михаэла Ботхова, пресс-секретарь службы скорой помощи, уточнила: «Мы оказывали помощь молодому человеку, после чего доставили его в больницу для исключения более серьёзных травм».
Как будет квалифицировано это преступление, пока неизвестно — полиция ждёт заключения врачей.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
28 АВГУСТА 2025
47
16:30
28 АВГУСТА 2025
845
15:00
28 АВГУСТА 2025
1171
12:00
28 АВГУСТА 2025
693
11:00
28 АВГУСТА 2025
1405
09:30
28 АВГУСТА 2025
1912
08:30
28 АВГУСТА 2025
1161
21:00
27 АВГУСТА 2025
1267
19:30
27 АВГУСТА 2025
2361
13:30
27 АВГУСТА 2025
2699
12:00
27 АВГУСТА 2025
4271
09:30
27 АВГУСТА 2025
2227
08:30
27 АВГУСТА 2025
1338
21:00
26 АВГУСТА 2025
5767
19:30
26 АВГУСТА 2025
4799