Новая электрическая Škoda Octavia получит экран для пассажира
28 августа 2025
19:30
48
Škoda готовит выпуск нового электрического универсала Octavia с огромной панелью дисплеев, занимающей почти всю ширину салона на уровне приборной панели. Об этом свидетельствует изображение, которое компания предоставила чешским СМИ в качестве тизера к предстоящей премьере концепта Vision O.
Судя по всему, панель будет включать и специальный дисплей для пассажира, подобный уже доступным в современных моделях Mercedes-Benz и Audi.
Škoda в пресс-релизе подчеркнула, что при создании автомобиля большое внимание уделяется использованию экологичных материалов. В частности, концепт демонстрирует сетчатые подголовники, изготовленные с помощью 3D-печати.
Ранее компания опубликовала изображение бокового силуэта автомобиля, на котором видна очень длинная капотная часть и спортивно выстроенная задняя секция.
Серийное производство нового электрического универсала планируется на 2027 год.
Автомобиль будет построен на новой платформе SSP для электромобилей концерна Volkswagen, что обеспечит, среди прочего, 800-вольтовую архитектуру с более быстрой зарядкой и увеличенным запасом хода по сравнению с текущими электрическими моделями VW, Škoda и Cupra.
