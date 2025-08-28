Новая электрическая Škoda Octavia получит экран для пассажира

Škoda готовит выпуск нового электрического универсала Octavia с огромной панелью дисплеев, занимающей почти всю ширину салона на уровне приборной панели. Об этом свидетельствует изображение, которое компания предоставила чешским СМИ в качестве тизера к предстоящей премьере концепта Vision O.