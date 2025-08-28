ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Новая электрическая Škoda Octavia получит экран для пассажира

Новости и статьи
28 августа 2025
19:30
Škoda готовит выпуск нового электрического универсала Octavia с огромной панелью дисплеев, занимающей почти всю ширину салона на уровне приборной панели. Об этом свидетельствует изображение, которое компания предоставила чешским СМИ в качестве тизера к предстоящей премьере концепта Vision O.
Судя по всему, панель будет включать и специальный дисплей для пассажира, подобный уже доступным в современных моделях Mercedes-Benz и Audi

Škoda в пресс-релизе подчеркнула, что при создании автомобиля большое внимание уделяется использованию экологичных материалов. В частности, концепт демонстрирует сетчатые подголовники, изготовленные с помощью 3D-печати. 

Ранее компания опубликовала изображение бокового силуэта автомобиля, на котором видна очень длинная капотная часть и спортивно выстроенная задняя секция. 

Серийное производство нового электрического универсала планируется на 2027 год.
 
Автомобиль будет построен на новой платформе SSP для электромобилей концерна Volkswagen, что обеспечит, среди прочего, 800-вольтовую архитектуру с более быстрой зарядкой и увеличенным запасом хода по сравнению с текущими электрическими моделями VW, Škoda и Cupra.
Чехия Автомобили
