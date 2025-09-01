Из Праги отправился поезд Pendolino, который впервые будет развивать скорость до 200 км/ч
1 сентября 2025
09:30
2467
Сегодня Чешские железные дороги (ČD) впервые отправили из Праги в Ческе-Будеевице поезд Pendolino, который на двух участках маршрута будет развивать максимальную скорость 200 километров в час. Тем самым он побьет существующий рекорд на чешских железных дорогах, который составляет 160 километров в час. Отправку первого из регулярных поездов, который преодолеет маршрут на юг Чехии за 95 минут, сегодня на Главном вокзале Праги посетил среди прочих министр транспорта Мартин Купка (ODS).
С сегодняшнего дня между Прагой и южночешской столицей будут курсировать два Pendolino каждый день: вечером в 20:27 из столицы в Ческе-Будеевице и утром накануне шести часов в обратном направлении. Утренним рейсом пассажиры доберутся до столицы на пять минут быстрее, то есть за 90 минут. Между двумя городами уже курсирует, помимо стандартных экспрессов, так называемый Южный экспресс, который едет около 100 минут и останавливается только в Таборе. По информации ČD, цена билетов на Pendolino и Южный экспресс будет одинаковой.
Pendolino способен развивать максимальную скорость на модернизированной линии благодаря технологии наклона на двух участках пути. По словам директора ČD Михала Крапинца, новое сообщение также облегчит путешествие с востока на юг Чехии, поскольку речь идет о продлении поезда SC 500 из Богумина в Прагу. «Фактически и функционально это приводит к продлению этого маршрута и появлению уникального прямого сообщения Острава — Оломоуц — Пардебице — Прага — Табор — Ческе-Будеевице», — сказал он.
Купка назвал сегодняшний первый запуск высокоскоростного поезда на юг Чехии символическим событием. «Мы вступаем в эру, когда по чешским железным дорогам будут ездить со скоростью 200 километров в час. Это сдвиг, который происходит через 25 лет после того, как с расписанием 2000/2001 годов поезда по Чешской Республике начали ездить со скоростью 160 километров в час», — сказал он. Он добавил, что за этим должно последовать дальнейшее ускорение на участках по всей стране. «Мы хотим, чтобы ускорение железных дорог было направлено именно на то, чтобы как можно быстрее соединить отдельные города в рамках Чешской Республики», — сказал он.
По словам министра, ближайшее ускорение должно произойти между Брно и Пршеровом, где уже строится новый участок пути, позволяющий развивать скорость 200 километров в час. Крапинец добавил, что ČD к этому готовы, а поезды ComfortJet с новыми высокоскоростными локомотивами Vectron способны развивать скорость до 230 километров в час.
Pendolino входит в число премиальных поездов железных дорог. Впервые он был введен в эксплуатацию в Чехии перед Рождеством 2004 года, с декабря 2005 года Pendolino регулярно курсирует по маршруту Прага — Острава и другим важным линиям. В настоящее время железные дороги эксплуатируют шесть поездов Pendolino, каждый из которых состоит из семи вагонов. Еще один поезд выведен из эксплуатации после аварии в 2022 году. Максимальная эксплуатационная скорость поездов составляет 200 километров в час.
