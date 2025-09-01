Из Праги отправился поезд Pendolino, который впервые будет развивать скорость до 200 км/ч

Новости 420on 1 сентября 2025 09:30 2467

Сегодня Чешские железные дороги (ČD) впервые отправили из Праги в Ческе-Будеевице поезд Pendolino, который на двух участках маршрута будет развивать максимальную скорость 200 километров в час. Тем самым он побьет существующий рекорд на чешских железных дорогах, который составляет 160 километров в час. Отправку первого из регулярных поездов, который преодолеет маршрут на юг Чехии за 95 минут, сегодня на Главном вокзале Праги посетил среди прочих министр транспорта Мартин Купка (ODS).