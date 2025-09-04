Прага превратится в столицу арабских лошадей

Красота, престиж и дипломатия. Пражская Chuchle Aréna станет местом проведения уникального мирового чемпионата чистокровных арабских лошадей, который объединяет культуру, спортивную аристократию и бизнес.