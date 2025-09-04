Прага превратится в столицу арабских лошадей
Красота, престиж и дипломатия. Пражская Chuchle Aréna станет местом проведения уникального мирового чемпионата чистокровных арабских лошадей, который объединяет культуру, спортивную аристократию и бизнес.
С четверга по субботу Chuchle Aréna превратится в место, где соберутся лучшие всадники, заводчики и любители арабских лошадей. Финал международного чемпионата Global Champions Arabians Tour (GCAT), который завершится в Праге вручением рекордно высокого приза в размере 5,475 миллиона евро, пройдет в Чехии впервые.
Выбор места проведения не был случайным, признал шейх Мохаммед бин Нассер Аль Тани, заместитель генерального директора GCAT. «Прага играет важную роль как культурный и спортивный центр Европы с богатым наследием и сильными традициями верховой езды. Выбор Праги для финала был стратегическим решением, чтобы привлечь Тур в город, который олицетворяет историю и современность и в то же время предлагает исключительную инфраструктуру и доступность», — сказал он Seznam Zprávy.
По его словам, как заключительный этап серии Europe & Middle East Прага предоставляет идеальную среду для празднования кульминации месячного соревнования. Кроме того, зрелище будет бесплатным для посетителей.
Посол Катара Нассер Ибрагим М.Х. Алленкави, чья страна спонсирует чемпионат, подчеркнул, что Тур — это гораздо больше, чем просто спортивное событие. «Это платформа для диалога и налаживания контактов. Каждый этап объединяет участников, партнеров и энтузиастов со всего мира и создает возможности для культурного обмена, делового сотрудничества и дипломатических контактов. В Праге этот дух обмена особенно важен, поскольку город издавна является мостом между Востоком и Западом», — сказал он в интервью.
На ипподроме Хухле будет побит рекорд
Финал GCAT в Праге предложит исторически самый высокий денежный приз в размере 5,475 миллиона евро, что устанавливает новый стандарт для соревнований в этой дисциплине. Участники будут разделены на шесть категорий в зависимости от возраста и пола лошадей, а их выступления будут оцениваться по пяти ключевым критериям: тип, голова и шея, тело, ноги и движение.
В соревнованиях примут участие 123 лошади из 20 стран мира. Помимо Катара, Бахрейна, Иордании, Омана, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, будут представлены также Чехия, Словакия, Польша, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды и Израиль.
Победители будут награждены не только финансово: титул чемпиона GCAT несет с собой престиж, который влияет на разведение, международную торговлю и общее положение победившего коня в мировом конном спорте.
«Арабский конь оценивается по его способности воплощать исторические и генетические идеалы породы», — пояснил шейх Аль Тани.
Проведение GCAT в Праге имеет и дипломатический аспект. Отношения между Чешской Республикой и Катаром в последние годы динамично развиваются — не только в области торговли, но и в области культуры, образования и туризма.
Чехия открыла посольство в столице Катара Доха в 2022 году, чтобы углубить отношения между странами. Новым послом стал дипломат Петр Халупецкий, который в прошлом работал в посольстве в США и в качестве представителя чешского посла при НАТО в Брюсселе.
При вступлении в должность он заявил, что одной из его главных задач будет лоббирование интересов Чехии в области энергетики в Дохе. Экономика Катара основана в основном на добыче и экспорте природного газа, запасы которого являются третьими по величине в мире.
