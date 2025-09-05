ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехию идут грозы

Новости и статьи
5 сентября 2025
15:00
521
Европу на этой неделе накрывает уже второй крупный холодный фронт. Он тянется от Испании через Альпы до Скандинавии. Перед фронтом с юга поступает тёплый воздух, который приносит не только температурные значения выше средних, но и создаёт условия для образования гроз.
К нам грозовой фронт пришел уже ранним утром, первым делом затронув запад страны. Здесь система будет постепенно ослабевать, поэтому серьёзных опасных проявлений не ожидается. Грозы могут сохраниться и в ночь с пятницы на субботу, но уже с меньшей интенсивностью. 

В Альпах ситуация серьёзнее. В четверг днём сильные грозы наблюдались на юге Франции, а затем начали усиливаться и смещаться к востоку. Французская метеослужба Météo France и Европейский ESTOFEX выдали для региона второй по значимости уровень предупреждения. 

В Чехии метеорологи пока не выпускали предупреждений, однако новые грозы на холодном фронте возможны в пятницу и в ночь на субботу в других регионах страны, не только на западе. Они будут слабее, но также могут сопровождаться опасными явлениями. Прогноз будет уточняться. 


К концу выходных ожидается возвращение солнечной и тёплой погоды. 
погода Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
111
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: РОССИЯ ДАВНО ВЕДЕТ ПРОТИВ ЗАПАДА ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
453
ОБЩЕСТВО
НАБЕРЕЖНАЯ В ПРАГЕ ОФИЦИАЛЬНО НАЗВАНА В ЧЕСТЬ КАРЛА ШВАРЦЕНБЕРГА
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1208
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПООБЕЩАЛ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА МИГРАЦИИ, СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ МЕДИЦИНУ И ИПОТЕКИ
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
652
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 5-7 СЕНТЯБРЯ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ БУРГЕРОВ
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1070
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ У ДВУХ СТАНЦИЙ МЕТРО ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 1200 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ P+R
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
3681
ЭКОНОМИКА
СМЕРТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ В ЧЕХИИ: ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1236
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ К КОНЦУ НЕДЕЛИ ВРЕМЕННО ПОХОЛОДАЕТ, ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ И МЕСТАМИ ГРОЗЫ
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1592
ОБЩЕСТВО
КРУГИ НА АСФАЛЬТЕ. ЧЕХИЯ ТЕСТИРУЕТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2727
ОБЩЕСТВО
ОБЩИЙ ПРЕДОК СЛАВЯН ПРОИСХОДИЛ ИЗ РЕГИОНА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ, ПОДТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ ДНК
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1168
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 668 КРОН И ДОСТИГНЕТ 21 839 КРОН
12:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2198
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬ ЕЖЕГОДНО МИЛЛИАРД КРОН НА ПРОГРАММУ «УКРАИНА»
11:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1996
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ПРЕВРАТИТСЯ В СТОЛИЦУ АРАБСКИХ ЛОШАДЕЙ
09:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1775
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ОБСУДИТ С РУТТОМ В ПРАГЕ ВОПРОСЫ ОБОРОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И УКРАИНУ
08:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1160
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ 500 СЛУЧАЕВ ЖЕЛТУХИ: В ПРАГЕ ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ С 2008 ГОДА
21:55
3 СЕНТЯБРЯ 2025
2637
ОБЩЕСТВО
В ЛИССАБОНЕ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ФУНИКУЛЕР. 15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ДЕСЯТКИ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ