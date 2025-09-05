В Чехию идут грозы
5 сентября 2025
15:00
521
Европу на этой неделе накрывает уже второй крупный холодный фронт. Он тянется от Испании через Альпы до Скандинавии. Перед фронтом с юга поступает тёплый воздух, который приносит не только температурные значения выше средних, но и создаёт условия для образования гроз.
К нам грозовой фронт пришел уже ранним утром, первым делом затронув запад страны. Здесь система будет постепенно ослабевать, поэтому серьёзных опасных проявлений не ожидается. Грозы могут сохраниться и в ночь с пятницы на субботу, но уже с меньшей интенсивностью.
В Альпах ситуация серьёзнее. В четверг днём сильные грозы наблюдались на юге Франции, а затем начали усиливаться и смещаться к востоку. Французская метеослужба Météo France и Европейский ESTOFEX выдали для региона второй по значимости уровень предупреждения.
В Чехии метеорологи пока не выпускали предупреждений, однако новые грозы на холодном фронте возможны в пятницу и в ночь на субботу в других регионах страны, не только на западе. Они будут слабее, но также могут сопровождаться опасными явлениями. Прогноз будет уточняться.
К концу выходных ожидается возвращение солнечной и тёплой погоды.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
111
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
453
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1208
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
652
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1070
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
3681
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1236
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1592
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2727
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1168
12:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2198
11:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1996
09:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1775
08:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1160
21:55
3 СЕНТЯБРЯ 2025
2637