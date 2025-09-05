В Чехию идут грозы

К нам грозовой фронт пришел уже ранним утром, первым делом затронув запад страны. Здесь система будет постепенно ослабевать, поэтому серьёзных опасных проявлений не ожидается. Грозы могут сохраниться и в ночь с пятницы на субботу, но уже с меньшей интенсивностью.





В Альпах ситуация серьёзнее. В четверг днём сильные грозы наблюдались на юге Франции, а затем начали усиливаться и смещаться к востоку. Французская метеослужба Météo France и Европейский ESTOFEX выдали для региона второй по значимости уровень предупреждения.





В Чехии метеорологи пока не выпускали предупреждений, однако новые грозы на холодном фронте возможны в пятницу и в ночь на субботу в других регионах страны, не только на западе. Они будут слабее, но также могут сопровождаться опасными явлениями. Прогноз будет уточняться.







К концу выходных ожидается возвращение солнечной и тёплой погоды.