Полиция в Чехии остановила водителя гоночного болида

7 сентября 2025

Полиция в Пршибраме остановила гоночный болид, который в воскресенье утром в сопровождении других автомобилей мчался по автомагистрали D4. Полицейские также установили личность водителя, которым оказался 51-летний мужчина. Водитель направился в деревню Бук-у-Пршибрама, где его разыскала полиция и доставила в полицейский участок.