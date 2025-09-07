ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция в Чехии остановила водителя гоночного болида

7 сентября 2025
11:00
Полиция в Пршибраме остановила гоночный болид, который в воскресенье утром в сопровождении других автомобилей мчался по автомагистрали D4. Полицейские также установили личность водителя, которым оказался 51-летний мужчина. Водитель направился в деревню Бук-у-Пршибрама, где его разыскала полиция и доставила в полицейский участок.
Красный болид мчался по автомагистрали D4. На езду гоночного автомобиля обратили внимание несколько водителей, поэтому полиция начала его поиски. Помимо нескольких патрулей, полиция задействовала и вертолет авиаслужбы.

«После восьми утра на линию 158 поступило сообщение, что на заправочной станции у Добржиша стоит болид "Формулы", а в следующем сообщении было указано, что водитель едет по D4. Полицейские из районного отделения в Пршибраме смогли остановить водителя в деревне Бук, где установили его личность», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова, добавив, что водитель в гоночной одежде и шлеме был доставлен в полицейский участок для дачи объяснений.

Водитель болида заехал во двор частного дома, но за ним последовала полицейская патрульная машина. Мужчина не хотел выходить из машины в течение нескольких минут и спорил с полицейскими.

Полицейские, судя по кадрам с места происшествия, попросили его предъявить документы. Тот ответил, что не будет их предъявлять. Он утверждал, что они вторглись на его территорию. 

Рихтерова добавила, что полицейские будут выяснять, ездил ли тот же водитель на D4 на болиде и в прошлом. Насколько он будет сотрудничать, пока неясно.

Из-за шлема они ничего не смогли доказать

Это не первый случай, когда полиция занималась водителем гоночного болида. Впервые автомобиль появился на автомагистрали D4 в 2019 году. Полицейские разыскали владельца, однако он не понес никакого наказания — из-за шлема на голове они не смогли доказать, что именно он был за рулем. Пока нет никаких доказательств, что это тот же человек.

Автомобиль появлялся на дорогах много раз. Как и в предыдущих случаях, в этот раз вокруг него двигалось большое количество других спортивных автомобилей. Например, в Соединенных Штатах гонщики, когда к ним подъезжают полицейские, блокируют дорогу законными автомобилями, и водитель болида может уехать в неизвестном направлении.
