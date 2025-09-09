Подержанные авто в Чехии: какие машины выбирают покупатели

К концу августа в Чехию было завезено уже 97 938 подержанных автомобилей. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний срок эксплуатации составляет 10,5 года, то есть столько же, сколько в прошлом году. Доля автомобилей старше десяти лет остается на прошлогоднем уровне 49%. Всего 5 317 завезенных автомобилей были подержанными электромобилями, о чем свидетельствуют данные Союза импортеров автомобилей.