Подержанные авто в Чехии: какие машины выбирают покупатели
9 сентября 2025
18:00
1183
К концу августа в Чехию было завезено уже 97 938 подержанных автомобилей. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний срок эксплуатации составляет 10,5 года, то есть столько же, сколько в прошлом году. Доля автомобилей старше десяти лет остается на прошлогоднем уровне 49%. Всего 5 317 завезенных автомобилей были подержанными электромобилями, о чем свидетельствуют данные Союза импортеров автомобилей.
Наиболее импортируемым брендом является Škoda с 23 000 авто, за ней следует Volkswagen с 19 000 завезенных машин, на третьем месте — Ford с шестью тысячами. На следующих местах находятся Mercedes-Benz, BMW и Audi. Чехи также завезли 96 подержанных Ferrari, 51 Lamborghini и 15 автомобилей Rolls-Royce.
Только в августе в Чехию привезли 11 920 автомобилей, то есть всего на 180 больше, чем в том же месяце прошлого года. Таким образом, это был второй самый неактивный август за последние одиннадцать лет. Это сигнализирует о снижающемся интересе к рискованным автомобилям из-за рубежа и, наоборот, о более высоком спросе на машины местного происхождения, говорит генеральный директор Aures Каролина Тополова.
По словам директора компании TipCars Марка Книежи, продолжается тенденция, когда покупатели чаще обращают внимание на автомобили возрастом от пяти до десяти лет. Эта категория в этом году составляет более 27% всего импорта, и ее доля продолжает расти. Напротив, более новые подержанные автомобили до пяти лет теряют позиции — их доля снизилась с прошлогодних 16,2% до 14,4%.
Продажи новых легковых автомобилей на чешском рынке за восемь месяцев выросли на 4,75% до 161 067 машин.
