Новые правила въезда в Шенген: что ждет граждан третьих стран с 12 октября

10 сентября 2025
12:54
С 12 октября 2025 года ЕС запускает автоматизированную Систему въезда/выезда (EES) для всех граждан третьих стран, которые направляются в страны ЕС.
Система въезда/выезда (EES) будет постепенно внедряться на внешних границах 29 европейских стран в течение 6 месяцев. Эти европейские страны будут поэтапно запускать различные элементы EES, включая сбор биометрических данных, таких как изображение лица и отпечатки пальцев. Переход продлится до 9 апреля 2026 года. С 10 апреля 2026 года EES будет полностью функционировать на всех внешних пунктах пересечения границы европейских стран, использующих эту систему.

Что теперь?
Пограничники будут вносить данные в единую цифровую базу. В ней будут фиксироваться:

  • паспортные данные;
  • дата и место въезда/выезда;
  • случаи отказа во въезде.

Процедура означает, что за соблюдением разрешенных 90 дней пребывания в течение 180-дневного периода будут следить автоматически. При первом въезде станет обязательная сдача биометрических данных: фото и отпечатков пальцев.

Процедура пока не касается детей младше 12 лет. 

Все пассажиры автобусов должны будут выходить для сдачи биометрических данных. В поездах ситуация может отличаться в зависимости от конкретного пункта пропуска. Данные будут храниться в базе три года, что ускорит идентификацию при будущих поездках и поможет подтвердить личность в случае утери паспорта.

