Новые правила въезда в Шенген: что ждет граждан третьих стран с 12 октября

Система въезда/выезда (EES) будет постепенно внедряться на внешних границах 29 европейских стран в течение 6 месяцев. Эти европейские страны будут поэтапно запускать различные элементы EES, включая сбор биометрических данных, таких как изображение лица и отпечатки пальцев. Переход продлится до 9 апреля 2026 года. С 10 апреля 2026 года EES будет полностью функционировать на всех внешних пунктах пересечения границы европейских стран, использующих эту систему.



Что теперь?

Пограничники будут вносить данные в единую цифровую базу. В ней будут фиксироваться:





паспортные данные;

дата и место въезда/выезда;

случаи отказа во въезде.





Процедура означает, что за соблюдением разрешенных 90 дней пребывания в течение 180-дневного периода будут следить автоматически. При первом въезде станет обязательная сдача биометрических данных: фото и отпечатков пальцев.





Процедура пока не касается детей младше 12 лет.