Выход на пенсию в Чехии: проверяем, все ли данные о стаже учтены
14 сентября 2025
14:00
313
Выход на пенсию — важный жизненный этап. Прежде чем подать заявку на ее выплату, стоит убедиться, что у Чешской социальной службы (ČSSZ) есть все данные о вашем трудовом стаже. В противном случае размер пенсии может оказаться ниже на сотни или тысячи крон ежемесячно. Подать заявку можно лично в отделении ČSSZ или через интернет.
Если выбирать личное обращение, допускается подача по доверенности через другого человека. «Не требуется нотариальное заверение. Заявку вместе с заявителем оформляет специалист отдела пенсионного страхования», — уточняет ČSSZ. Рекомендуется записаться заранее, так как процесс может занять время.
Онлайн-заявка доступна через ePortál, для входа можно использовать электронную карту гражданина (eObčanka) или банковскую идентификацию. При наличии всех данных о страховых периодах заполнение заявки занимает около десяти минут. Документы можно загрузить в виде сканов.
Документы, подтверждающие трудовой и учебный стаж
Необходимо предоставить документы о периодах обучения, даже если обучение не было завершено. В случае незавершенного обучения можно приложить справку от учебного заведения о продолжительности учебы.
Также требуются документы о службе в армии, например военный билет, и доказательства ухода за детьми — свидетельства о рождении детей или выписки из регистра актов гражданского состояния, а при отсутствии данных в базе — иные подтверждения опеки над ребенком.
Необходимо также приложить документы о регистрации в службе занятости или уходе за больным членом семьи, если эта информация отсутствует в Информационном личном листе пенсионного страхования, который выдает ČSSZ.
С помощью этого листа можно проверить, есть ли у ČSSZ все сведения, чтобы избежать занижения размера пенсии. Дополнительно уточнить данные о трудовом стаже можно на сайте eportal.cssz.cz. Для подтверждения прошлых мест работы подходят пенсионные учетные листы, старые платежные ведомости, трудовые договоры. В исключительных случаях можно использовать письменное заявление с показаниями свидетелей.
