Выход на пенсию в Чехии: проверяем, все ли данные о стаже учтены

Новости и статьи 14 сентября 2025 14:00 313

Выход на пенсию — важный жизненный этап. Прежде чем подать заявку на ее выплату, стоит убедиться, что у Чешской социальной службы (ČSSZ) есть все данные о вашем трудовом стаже. В противном случае размер пенсии может оказаться ниже на сотни или тысячи крон ежемесячно. Подать заявку можно лично в отделении ČSSZ или через интернет.