Вор ранил ножом охранника парфюмерного магазина в пражском торговом центре
15 сентября 2025
08:00
697
Охрана торгового центра Metropole Zličín в Праге поймала в воскресенье вечером мужчину, который украл товары в парфюмерном магазине. Подозреваемый порезал ножом сотрудника охраны.
Инцидент произошел в торговом центре Metropole Zličín на улице Řevnická в Праге.
«Мужчина совершал кражу в парфюмерном магазине. При этом его увидел сотрудник охраны. Преступник набросился на него с ножом и нанес ему порез на руке», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
На место происшествия прибыли медики и полицейские.
«Мы направили на место происшествия две бригады скорой помощи и инспектора. Жизни обоих мужчин не угрожала опасность. Один получил ранение руки, второй жаловался на проблемы со здоровьем внутреннего характера», — сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.
Полиция продолжает расследование этого инцидента.
