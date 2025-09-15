ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Вор ранил ножом охранника парфюмерного магазина в пражском торговом центре

15 сентября 2025
08:00
Охрана торгового центра Metropole Zličín в Праге поймала в воскресенье вечером мужчину, который украл товары в парфюмерном магазине. Подозреваемый порезал ножом сотрудника охраны.
Инцидент произошел в торговом центре Metropole Zličín на улице Řevnická в Праге.


«Мужчина совершал кражу в парфюмерном магазине. При этом его увидел сотрудник охраны. Преступник набросился на него с ножом и нанес ему порез на руке», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
На место происшествия прибыли медики и полицейские.


«Мы направили на место происшествия две бригады скорой помощи и инспектора. Жизни обоих мужчин не угрожала опасность. Один получил ранение руки, второй жаловался на проблемы со здоровьем внутреннего характера», — сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.


Полиция продолжает расследование этого инцидента.

полиция магазины преступность Прага
