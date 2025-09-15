Вор ранил ножом охранника парфюмерного магазина в пражском торговом центре

Инцидент произошел в торговом центре Metropole Zličín на улице Řevnická в Праге.







«Мужчина совершал кражу в парфюмерном магазине. При этом его увидел сотрудник охраны. Преступник набросился на него с ножом и нанес ему порез на руке», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

На место происшествия прибыли медики и полицейские.













«Мы направили на место происшествия две бригады скорой помощи и инспектора. Жизни обоих мужчин не угрожала опасность . Один получил ранение руки, второй жаловался на проблемы со здоровьем внутреннего характера», — сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.

Полиция продолжает расследование этого инцидента.



