Плюс тысячи крон в месяц: подробности о новой льготе для работающих пенсионеров

Как оформить скидку сотрудникам

Работники подают документы работодателю: решение о назначении пенсии по старости и заявление о праве на ее получение в полном объеме либо справку о фактической выплате пенсии с указанием даты ее начала.





«Скидка не может быть предоставлена задним числом. Если пенсионер не заявил право на нее в том месяце, когда получил на это основания, сумма страховых взносов в размере скидки считается переплатой», — пояснила пресс-секретарь Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ) Йитка Дрмолова.







Переплату пенсионеру возвращают на основании письменного запроса, который необходимо подтвердить справкой работодателя о доходах и факте применения скидки

Предприниматели и самозанятые

Право на льготу имеют также предприниматели. У них есть два варианта:

заявить ее в отчете о доходах и расходах (впервые это можно будет сделать в 2026 году, когда будет подаваться отчет за 2025 год);

сразу учитывать сниженный тариф в авансовых платежах по страховым взносам. Для этого нужно уведомить местное отделение ČSSZ, подав специальный бланк «Уведомление об изменении данных, необходимых для проведения соцобеспечения ИП», доступный на ePortál ČSSZ.



Плательщики в паушальном режиме

Льгота распространяется и на самозанятых, находящихся в паушальном налоговом режиме. Здесь порядок зависит от того, равен ли подоходный налог за год паушальной сумме.

Если налог не равен паушальному, скидка оформляется через годовой отчет так же, как у обычных ИП.

Если равен, необходимо подать отдельное заявление в ČSSZ. Подать его можно будет не раньше 1 мая следующего года, за который льгота применяется.

В случае если предприниматели не заявят право на льготу, образуется переплата по страховым взносам. Ее можно вернуть по заявлению в течение пяти лет.





По данным ČSSZ, на сегодняшний день о скидке на соцстрахование заявили уже 136 000 работающих пенсионеров. Для большинства это означает прибавку к доходу на несколько тысяч крон ежемесячно.