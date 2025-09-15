Плюс тысячи крон в месяц: подробности о новой льготе для работающих пенсионеров
В среднем на 2 638 крон в месяц увеличатся доходы работающих пенсионеров в Чехии. Государство освободило их от уплаты социального страхования в размере 6,5% от заработной платы до выплаты налогов. Льгота распространяется не только на работников по найму, но и на предпринимателей и самозанятых. Однако воспользоваться ею можно только после подачи заявления и предоставления необходимых документов.
Как оформить скидку сотрудникам
Работники подают документы работодателю: решение о назначении пенсии по старости и заявление о праве на ее получение в полном объеме либо справку о фактической выплате пенсии с указанием даты ее начала.
«Скидка не может быть предоставлена задним числом. Если пенсионер не заявил право на нее в том месяце, когда получил на это основания, сумма страховых взносов в размере скидки считается переплатой», — пояснила пресс-секретарь Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ) Йитка Дрмолова.
Переплату пенсионеру возвращают на основании письменного запроса, который необходимо подтвердить справкой работодателя о доходах и факте применения скидки.
Предприниматели и самозанятые
Право на льготу имеют также предприниматели. У них есть два варианта:
- заявить ее в отчете о доходах и расходах (впервые это можно будет сделать в 2026 году, когда будет подаваться отчет за 2025 год);
- сразу учитывать сниженный тариф в авансовых платежах по страховым взносам. Для этого нужно уведомить местное отделение ČSSZ, подав специальный бланк «Уведомление об изменении данных, необходимых для проведения соцобеспечения ИП», доступный на ePortál ČSSZ.
Плательщики в паушальном режиме
Льгота распространяется и на самозанятых, находящихся в паушальном налоговом режиме. Здесь порядок зависит от того, равен ли подоходный налог за год паушальной сумме.
- Если налог не равен паушальному, скидка оформляется через годовой отчет так же, как у обычных ИП.
- Если равен, необходимо подать отдельное заявление в ČSSZ. Подать его можно будет не раньше 1 мая следующего года, за который льгота применяется.
В случае если предприниматели не заявят право на льготу, образуется переплата по страховым взносам. Ее можно вернуть по заявлению в течение пяти лет.
По данным ČSSZ, на сегодняшний день о скидке на соцстрахование заявили уже 136 000 работающих пенсионеров. Для большинства это означает прибавку к доходу на несколько тысяч крон ежемесячно.
