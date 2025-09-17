Суд рассматривает освобождение убийцы, избежавшего казни в 1989 году





В сентябре 1988 года, еще при коммунистическом режиме в Чехословакии, он был приговорен к смертной казни за двойное убийство . Казнь должна была состояться в декабре 1989-го, но в ноябре того же года произошла смена режима, после чего смертная казнь была отменена. В августе 1990 года суд заменил наказание на пожизненное лишение свободы. Таким образом, Воцак стал первым заключенным в Чехии, получившим этот приговор. Позже он сменил фамилию на Навратил.

Сегодня суд в Мосте будет решать, может ли он выйти на свободу условно-досрочно. Заседание пройдет в формате видеоконференции.









За годы заключения Воцак неоднократно просил о досрочном освобождении, однако суды отказывали. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме Белушице в районе Моста, и местный суд рассматривает его новое ходатайство.

Преступления Воцака отличались особой жестокостью. По данным следствия, он убивал из корыстных мотивов и в связи с личными конфликтами.