Суд рассматривает освобождение убийцы, избежавшего казни в 1989 году

17 сентября 2025
11:00
Окружной суд в Мосте сегодня рассматривает вопрос об освобождении самого долго сидящего заключенного Чехии — пожизненно осужденного Зденека Воцака.
В сентябре 1988 года, еще при коммунистическом режиме в Чехословакии, он был приговорен к смертной казни за двойное убийство. Казнь должна была состояться в декабре 1989-го, но в ноябре того же года произошла смена режима, после чего смертная казнь была отменена. В августе 1990 года суд заменил наказание на пожизненное лишение свободы. Таким образом, Воцак стал первым заключенным в Чехии, получившим этот приговор. Позже он сменил фамилию на Навратил. 

Сегодня суд в Мосте будет решать, может ли он выйти на свободу условно-досрочно. Заседание пройдет в формате видеоконференции. 

За годы заключения Воцак неоднократно просил о досрочном освобождении, однако суды отказывали. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме Белушице в районе Моста, и местный суд рассматривает его новое ходатайство. 

Преступления Воцака отличались особой жестокостью. По данным следствия, он убивал из корыстных мотивов и в связи с личными конфликтами.
