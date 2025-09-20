ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехи теряют веру в пенсии, но надеются на достойную старость

20 сентября 2025
13:00
Большинство чешских граждан по-прежнему считают, что действующая пенсионная система несправедлива, однако таких людей стало меньше – сейчас их 56%, тогда как год назад аналогичного мнения придерживались 60%. При этом количество тех, кто уверен, что пенсии обеспечат достойную старость, увеличилось на три пункта до 29%. Такие данные приведены в исследовании агентства STEM.
«Средняя старческая пенсия в Чехии на середину 2025 года составляла около 21 000 крон. Мы не предоставляли эту информацию респондентам в ходе опроса, поэтому их оценки скорее основывались на личных представлениях о том, какой может быть средний размер пенсии. Эти представления, вероятно, формируются размером их собственной пенсии или пенсий людей в их окружении», – отметил директор исследования STEM Яромир Мазак. 


Доля людей, считающих, что средняя пенсия покрывает базовые потребности пенсионеров, не изменилась по сравнению с прошлым годом – таких 37%, в то время как 63% считают обратное. 

STEM также спрашивал респондентов, предпочли бы они, чтобы размер пенсий зависел от предыдущих доходов на работе, как сейчас, или чтобы все пенсионеры получали примерно одинаковую среднюю сумму. Пенсию, привязанную к доходам, поддержали 66% опрошенных, что на пять пунктов больше, чем год назад. 


Количество людей, считающих нынешнюю пенсионную систему в Чехии нестабильной и требующей реформы, выросло на шесть пунктов – сейчас так думают 73% населения. Авторы исследования отметили, что реформа пенсий была принята ранее, и её отдельные положения постепенно вступают в силу. 


«Согласие с необходимостью реформы может отражать поддержку действующей реформы министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), а может выражать несогласие с ней и желание реформировать реформу. Также часть граждан просто не следит за процессом и выражает лишь общее чувство недовольства системой», – пояснил Мазак. 


Опрос STEM проводился с 12 по 26 июня, в нём приняла участие 1000 человек. 
пенсия пенсионеры Чехия
