В Чехии начинается отопительный сезон — в этом году позже, чем обычно

Об этом сообщило Чешское тепловое объединение (Teplárenské sdružení ČR). По сравнению с прошлым годом отопительный сезон в этом году начинается почти на две недели позже, в сравнении с долгосрочным средним показателем разница составляет несколько дней.



В некоторых местах отопление начали включать в основном утром и вечером на прошлой неделе. Остальные тепловые станции в других местах будут добавляться в зависимости от местных условий. «Тепловые станции готовы обеспечить потребителям тепловой комфорт, как только этого потребует развитие температуры на улице. Мы ожидаем, что это произойдет в течение этой недели», — сказал директор Теплового объединения Чешской Республики Йиржи Вечка.



В последнее десятилетие радиаторы начинают нагреваться в среднем с 18 сентября, поэтому в этом году начало отопительного сезона задерживается на несколько дней. В прошлом году отопление началось 12 сентября, то есть почти на две недели раньше, чем в этом году. В связи с этим ассоциация напомнила, что сентябрь характеризуется большим разбросом температур и, следовательно, потребностью в отоплении. Например, в сентябре 2010 года отопление включалось с начала месяца, а в 2023 году в сентябре отопление не включалось вообще, и похолодание наступило только в середине октября.



Согласно закону, отопительный сезон длится с начала сентября до конца мая. Тепловые станции начинают поставлять тепло, если в течение двух дней подряд средняя дневная температура опускается ниже 13 градусов и на следующий день не ожидается ее повышение. Отопление может быть ограничено или прекращено, если средняя дневная температура на улице в данном месте в течение как минимум двух дней подряд превышает 13 градусов по Цельсию.



Предыдущий отопительный сезон был немного дольше среднего. По данным тепловых станций, в прошлую зиму климатические условия в отопительный период вернулись к средним показателям. Потребление тепла было почти на четверть выше, чем в предыдущем году, и превысило десятилетний средний показатель на 3,6%. Рост потребления также видно из статистики за первую половину этого года, когда потребление тепла выросло на 6,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 37,6 петаджоуля (ПДж).