Банда иностранцев, которая грабила дома, причастна к убийству пожилого человека в пражском районе Кунратице

Новости 420on
25 сентября 2025
15:15
586
Полиция задержала группу из семи человек, которая, по ее данным, причастна к убийству пожилого человека в Кунратицах. Банда иностранцев выбирала пожилых людей для грабежей.
На след преступников в середине августа криминалистов привела насильственная смерть пожилого мужчины в Кунратицах. О деле тогда сообщили Novinky.

В одном из семейных домов полицейские нашли мертвого 80-летнего мужчину, на теле которого были заметны следы насилия. Выломанные двери и разбросанные вещи в доме свидетельствовали о том, что преступники обыскивали дом.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемыми были несколько иностранцев, которые, по данным криминалистов, в составе организованной группы совершали ограбления в Чехии и за рубежом. Полицейские сотрудничали по этому делу с коллегами из Венгрии и Румынии.

«Двое мужчин были задержаны на нашей территории, а остальные пятеро были задержаны за границей на основании европейского ордера на арест. Задержание было запланировано на всех территориях одновременно, чтобы предотвратить возможный побег и взаимодействие между отдельными подозреваемыми», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.

Задержанным грозит до двенадцати лет тюрьмы. В случае упомянутого убийства пожилого человека им грозит даже исключительное наказание, поскольку оно было совершено жестоким и особо мучительным способом.
