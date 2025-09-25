ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция в Чехии задержала 13 украинцев, злоупотреблявших гуманитарными пособиями и временной защитой

Новости 420on
25 сентября 2025
20:30
82
13 украинцев, злоупотреблявших гуманитарными пособиями, были задержаны полицией по делам иностранцев в крае Высочина. По данным полиции, иностранцы пытались мошенническим путем продлить временную защиту на территории Чехии и, получая пособия, лишили государство 2,5 млн крон.
«Речь идет о гражданах Украины, которые приезжают на территорию Чешской Республики исключительно с целью злоупотребления гуманитарными пособиями. Эти пособия предоставляются Управлением по труду гражданам Украины, имеющим временную защиту в Чехии, которые оказались в бедственном положении из-за военного конфликта и нуждаются в финансовой помощи для обеспечения основных жизненных потребностей и расходов на жилье», — объясняет пресс-секретарь полиции Высочина Дана Чирткова.

По данным полиции, при подаче заявлений и на встречах в органах по трудоустройству иностранцы ложно заявляли, что постоянно проживают на территории Чехии и находятся в материальной нужде из-за войны. На самом же деле они проживали на Украине и приезжали в Чехию только для того, чтобы продлить временную защиту и получить пособия.

Они подавали заявки на пособия через онлайн-систему прямо из Украины. По данным полиции, с марта прошлого года по настоящее время они получили таким образом не менее 2 563 000 крон. Несмотря на то, что они не проживали в Чехии, органы власти выплачивали им суммы от 7 до 17 тысяч крон.

При личных досмотрах задержанных иностранцев полицейские нашли не только наличные деньги. «У них также были дебетовые карты других лиц украинского гражданства. Из различных банкоматов на территории края они постепенно снимали незаконно полученные гуманитарные пособия, которые должны были вывезти обратно на Украину другим иностранцам, незаконно получавшим пособия», — говорит по делу Ондрей Мейзлик, начальник отдела документации управления полиции по делам иностранцев в Высочина.

Прокурор согласился на арест денежных средств в размере 218 тысяч крон, поскольку, по всей видимости, речь идет о доходах от преступной деятельности. «Иностранцы признались полицейским в мошенническом получении гуманитарных пособий и заявили, что это обычная практика их соотечественников», — отмечает пресс-секретарь Чирткова.

Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы или высылка из Чехии. Все незаконно полученные гуманитарные пособия они будут вынуждены вернуть.
украинцы беженцы Чехия пособия преступность мошенничество полиция
