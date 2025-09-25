Полиция в Чехии задержала 13 украинцев, злоупотреблявших гуманитарными пособиями и временной защитой

25 сентября 2025

13 украинцев, злоупотреблявших гуманитарными пособиями, были задержаны полицией по делам иностранцев в крае Высочина. По данным полиции, иностранцы пытались мошенническим путем продлить временную защиту на территории Чехии и, получая пособия, лишили государство 2,5 млн крон.