Антимонопольный комитет подтвердил правомерность исключения PVM из тендера на строительство метро D, выбор подрядчика может быть продолжен
29 сентября 2025
08:00
759
Пражское транспортное предприятие (DPP) может продолжить тендер на второй этап строительства метро D, исключение ассоциации PVM (компаний Porr, Vinci и Marti) было признано правомерным.
Решение Управления по защите конкуренции (ÚOHS) от июля этого года теперь подтвердил и председатель управления Петр Млсна, который отклонил апелляцию, поданную исключенным объединением.
В рамках пересмотра были рассмотрены возражения, касающиеся экспертного заключения и графика предложения. Управление констатировало, что эти возражения не опровергают выводы первоначального решения и в основном уже были рассмотрены в ходе предыдущего разбирательства. Таким образом, DPP может продолжить тендер, однако на основании предыдущего решения Антимонопольного ведомства от марта этого года пока не может заключить договор с выбранным поставщиком.
Перед подписанием контракта необходимо повторно оценить все предложения, вновь выбрать победителя и учесть правовое заключение Антимонопольного ведомства.
