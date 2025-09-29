Единый реестр собак должен сэкономить время и деньги. Но он все еще отсутствует
29 сентября 2025
09:00
Единый реестр собак, запуск которого ожидается уже несколько лет, может начать функционировать летом следующего года. Об этом сообщила Палата ветеринарных врачей. Разработка, приобретение и эксплуатация в течение четырех лет обойдутся государственному бюджету в 24 миллиона крон. Сумма, которую владелец будет платить за регистрацию у ветеринара, будет зависеть от конкретной клиники. Реестр должен облегчить поиск потерянных собак.
С начала года служба по отлову животных пражской городской полиции поймала более 500 собак и почти 600 кошек. «Мы перевозим 90 видов животных, из которых чипированы в основном собаки и иногда кошки», — констатирует заместитель руководителя приюта в Мехолупе Радек Богдан.
Однако чипы часто не занесены в какую-либо базу данных. Поэтому найти владельца животного бывает сложно. По данным ветеринаров, в стране насчитывается около 2,5 миллиона собак. «Просмотр всех доступных частных реестров занимает некоторое время. Единый реестр ускорил бы этот процесс и сэкономил время. Некоторым владельцам это могло бы сэкономить и деньги», — считает Богдан.
Владельцы собак по закону обязаны чипировать животных. В противном случае им грозит штраф до 50 000 крон. Однако пока что они не обязаны регистрировать животное ни в одном из реестров. «Я бы порекомендовала владельцам собак воспользоваться одним из 19 коммерческих реестров и зарегистрировать там свою собаку. Одновременно я бы призвала их постоянно обновлять указанные данные», — добавила пресс-секретарь пражской городской полиции Ирена Сейфертова.
Президент Палаты ветеринарных врачей Петра Шинова в этой связи отметила, что люди, которые покупают щенков без микрочипов, об этом не думают. «Они покупают их на заправках, покупают без документов. И без микрочипов и прививок. Мало кто осознает, что поддерживает своего рода теневую экономику», — предупредила она.
Изменения должны принести государственные реестры. Ветеринар записывает идентификационные данные собаки, пол, при необходимости номер паспорта. Далее — имя и адрес заводчика и данные о прививке от бешенства. Указание имени собаки не будет обязательным.
«Поскольку это будет государственный реестр, который будет подключен и связан с системой аутентификации для чиновников, то они будут видеть все, что запросит данный орган. Эти органы не смогут изменять эти данные», — пояснила Шинова.
Заводчик будет иметь доступ только к своим данным и сможет изменять свой номер телефона. Он также сможет добровольно указать свой адрес электронной почты.
Закон о местных сборах устанавливает верхний предел годового сбора за собаку в размере 1 500 крон. Такой сбор действует, например, в Праге, Остраве или Брно. Сбор может различаться в разных районах города.
Различие также заключается в том, живут ли люди с собакой в квартире или в отдельном доме — в последнем случае сбор значительно ниже. Скидка предоставляется также владельцам старше 65 лет — в этом случае максимальная ставка составляет 200 крон, и она действует почти везде. Например, в Кладно она составляет 160 крон в год.
Сбор должны платить люди, имеющие собаку старше трех месяцев. Обычно он подлежит уплате до конца марта.
Обязательная чипировка кошек
Перед каникулами евродепутаты одобрили проект, согласно которому обязательное чипирование будет распространяться и на некоторых заводчиков кошек. Окончательный вид постановления будет еще доработан министрами стран-членов. Страны также должны создать единую базу данных, которая будет связана с реестрами других стран ЕС.
«Европейское постановление, которое вводит обязательное чипирование кошек, касается только коммерческих питомников (...) и в первую очередь направлено на борьбу с нелегальными питомниками», — сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Войтех Билый.
Председательница Ассоциации по защите животных в крайней нужде Петра Собеславская считает, что это не лучшая идея. «Некоторых кошек выпускают обратно, некоторых отдают новым владельцам, и нам пришлось бы сообщать обо всех кошках в организации, которые ведут реестр кошек», — отметила она.
По данным Министерства сельского хозяйства, чипировать животных будут ветеринары. Данные о них будут вноситься в центральный реестр, такой же, что уже создается для собак.
