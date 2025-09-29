Единый реестр собак должен сэкономить время и деньги. Но он все еще отсутствует

Единый реестр собак, запуск которого ожидается уже несколько лет, может начать функционировать летом следующего года. Об этом сообщила Палата ветеринарных врачей. Разработка, приобретение и эксплуатация в течение четырех лет обойдутся государственному бюджету в 24 миллиона крон. Сумма, которую владелец будет платить за регистрацию у ветеринара, будет зависеть от конкретной клиники. Реестр должен облегчить поиск потерянных собак.