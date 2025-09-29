В Чехии на этой неделе будет прохладно и дождливо

На выходных ожидается небольшое потепление, согласно прогнозу Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).



«Переход от сентября к октябрю будет сопровождаться холодной погодой и заморозками. В горах постепенно появятся снежные хлопья», — так охарактеризовали ожидаемую погоду метеорологи.



В понедельник будет ясно, но постепенно небо затянется, и особенно на северо-востоке можно ожидать ливней. Максимальная дневная температура поднимется до 12-17 градусов, на северо-востоке до 10-13 градусов по Цельсию.



Во вторник и среду будет облачно или пасмурно. Метеорологи ожидают дожди с грозами, в горах осадки будут смешанными или снежными. Максимальная дневная температура будет чуть выше 10 градусов, ночью возможны заморозки.



В четверг и пятницу нас ждет переменная облачность. Температура по-прежнему будет низкой, с возможностью снегопадов в горах и риском ночных заморозков.



«На выходных будет небольшое потепление, но в то же время мы ожидаем больше осадков», — сообщили метеорологи. По их данным, дневные максимумы в конце этой и начале следующей недели постепенно повысятся до 13-17 градусов по Цельсию.